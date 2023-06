Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Αταλάντη - Αισθητός και στην Αττική

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για το ακριβές επίκεντρο και το εστιακό βάθος του σεισμού

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 15.30 το μεσημέρι της Πέμπτης στην Αταλάντη. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης υπολογίζεται στα 13 χλμ νοτιοδυτικά της Αταλάντης με εστιακό βάθος 6.

