Κόσμος

Εισαγγελέας για Τραμπ: Οι νόμοι είναι ίδιοι για όλους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη είναι ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ.

-

Ο ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ, η έρευνα του οποίου για τα διαβαθμισμένα έγγραφα που παρακρατούσε ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ οδήγησε στην παραπομπή του τελευταίου, δήλωσε ότι, οι νόμοι που προστατεύουν τις αμυντικές πληροφορίες είναι κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια της χώρας και πρέπει να εφαρμόζονται.

Οι νόμοι στις ΗΠΑ «είναι ίδιοι για όλους», τόνισε ο Τζακ Σμιθ, εξηγώντας ότι θα ζητήσει την γρήγορη εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον σώματος ενόρκων στη Φλόριντα.

Ο Τραμπ διώκεται από τις ομοσπονδιακές αρχές επειδή κράτησε και έδειξε σε άλλους απόρρητα έγγραφα μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο.

Ο Σμιθ είπε ότι, όπως συμβαίνει με όλους τους εναγόμενους, οι κατηγορούμενοι θεωρούνται αθώοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου.

Στις ΗΠΑ, ένας νόμος υποχρεώνει τους προέδρους να παραδίδουν όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τις επιστολές και άλλα έγγραφα εργασίας στα Εθνικά Αρχεία. Ένας άλλος νόμος, περί κατασκοπείας, απαγορεύει τη φύλαξη απορρήτων εγγράφων σε μη εγκεκριμένους και μη ασφαλείς χώρους.

Τον Ιανουάριο του 2021, όταν έφυγε από τον Λευκό Οίκο για να εγκατασταθεί στην έπαυλή του στο Μαρ-α-Λάγκο, ο Τραμπ πήρε μαζί του δεκάδες κιβώτια γεμμάτα με έγγραφα.

Μετά τη δημοσιοποίηση του κατηγορητηρίου, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι δεν έχει μιλήσει για το θέμα με τον υπουργό Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ και δεν σκοπεύει να το κάνει. Ο Μπάιντεν βρίσκεται στη Βόρεια Καρολίνα, όπου συζητά το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησής του και αργότερα θα συναντηθεί με στρατιώτες.

Ειδήσεις σήμερα:

Diamond League: Ο Τεντόγλου πρώτος στο άλμα εις μήκος

Η Σφαγή του Διστόμου: ένα αποτρόπαιο έγκλημα των Ναζί

Fitch: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στο ΒΒ+