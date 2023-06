Παράξενα

Τρίκαλα: Συνελήφθη γιαγιά που έκοβε την περίφραξη του ΟΣΕ… για να περάσει απέναντι!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ηλικιωμένη ζήτησε να αφεθεί ελεύθερη καθώς όπως είπε «δεν έκανε τίποτα κακό και έπρεπε να βρει τρόπο να περάσει απέναντι από τις γραμμές».

-

Μια ηλικιωμένη στα Τρίκαλα συνελήφθη από άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ να… κόβει με τανάλια τη σίτα της περίφραξης των γραμμών του ΟΣΕ.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, το περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Πέμπτης επί της οδού Μετεώρων στα Τρίκαλα.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στην έδρα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων ζητώντας να αφεθεί ελεύθερη αφού δεν έκανε τίποτα κακό και έπρεπε να βρει τρόπο να περάσει απέναντι από τις γραμμές.

Εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης περιουσίας και περί της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Diamond League: Ο Τεντόγλου πρώτος στο άλμα εις μήκος

Η Σφαγή του Διστόμου: ένα αποτρόπαιο έγκλημα των Ναζί

Ασπρόπυργος: Ένοπλοι με καλάσνικοφ έκαψαν φορτηγά σε βενζινάδικο (εικόνες)