Κορυδαλλός – διπλή εκτέλεση: Η ιατροδικαστική έκθεση

Τι αναφέρει η έκθεση του ιατροδικαστή για τη στιγμή της διπλής δολοφονίας στον Κορυδαλλό. Ποιος από τα δύο θύματα πυροβολήθηκε πρώτος και ποιος εξ επαφής.

Σημαντικά στοιχεία από την έκθεση του ιατροδικαστή για τη δολοφονία των δύο ατόμων στον Κορυδαλλό έρχονται στη δημοσιότητα.

Σχετικά με τον 38χρονο οδηγό του θωρακισμένου οχήματος αναφέρεται ότι ήταν ακαθόριστος ο αριθμός των σφαιρών που τον τραυμάτισαν θανάσιμα, καθώς έφερε μεγάλα τραύματα τόσο στα χέρια, στα πόδια, στο κεφάλι, αλλά και στην κοιλιακή χώρα. Έτσι ο ιατροδικαστής δεν μπόρεσε με σαφήνεια να πει πόσες φορές τον πυροβόλησαν οι δύο κουκουλοφόροι εκτελεστές.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν πάντως ότι έριξαν περισσότερες από 20 σφαίρες στο σώμα και στο κεφάλι του 38χρονου, καθώς βρήκαν τουλάχιστον 10 κάλυκες μέσα στην καμπίνα του θωρακισμένου τζιπ και βρήκαν και ακόμη 44 εκτός του οχήματος, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι δράστες αρχικά, όπως φαίνεται από τα βίντεο που κατέγραψαν την στιγμή της διπλής δολοφονίας, αρχικά πυροβόλησαν τον κουνιάδο του δύο φορές και όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική έκθεση φέρει τραύματα στα πόδια, με αποτέλεσμα να καταλήξει από ακατάσχετη αιμορραγία.

Στη συνέχεια κινήθηκαν προς το τζιπ. Τους αντιλήφθηκε ο 38χρονος οδηγός, ανέβασε το τζάμι, το οποίο ήταν θωρακισμένο και έτσι δεν πέρασαν οι σφαίρες. Στη συνέχεια φαίνεται να ανοίγουν την πόρτα του οδηγού και να τον πυροβολούν σχεδόν εξ επαφής πολλές φορές και να τον τραυματίζουν θανάσιμα.

