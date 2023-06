Υγεία - Περιβάλλον

Αγνοούμενη νοσηλευόταν σε νοσοκομείο, ενώ οι Αρχές την έψαχναν παντού!

Για ακόμη μια φορά ο Σύλλογος "Το Χαμόγελο του Παιδιού" σχολιάζει δηκτικά την ασυνεννοησία των φορέων σε ανάλογες περιπτώσεις, όπου συχνά ανθρώπινες ζωές βρίσκονται σε κίνδυνο.

«Η περιπέτεια της Μαρίας Μοκάνου, 41 ετών, έληξε σήμερα, 10/06/2023 , δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν», αναφέρεται σε ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που ενημερώθηκε από πολίτη που αναγνώρισε την γυναίκα και όχι από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται η 41χρονη από το απόγευμα της Παρασκευής.

Όπως σημειώνεται, «χάρη στην άμεση ενεργοποίηση και αποτελεσματικότητα του Missing Alert η Μοκάνου Μαρία βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία της. Συγκεκριμένα, ευαισθητοποιημένη γυναίκα την εντόπισε χθες στην περιοχή του Πειραιά και ακολούθως μεταφέρθηκε με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ στο πλησιέστερο Νοσοκομείο για να λάβει την φροντίδα που χρειάζεται. Η γυναίκα που την εντόπισε μας ενημέρωσε σήμερα καθώς αναγνώρισε την αγνοούμενη από το Missing Alert».

Στρέφοντας για ακόμη μια φορά τα πυρά του σε άλλους φορείς, για έλλειψη συνεννόησης και ενημέρωσης, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» επισημαίνει πως «αξίζει να σημειωθεί οτι παρά τις επικοινωνίες μας με όλα τα Νοσοκομεία δεν λάβαμε καμία ενημέρωση, με αποτέλεσμα, όπως έχουμε ξαναδει, πρόσωπο που νοσηλεύεται σε Νοσοκομείο να παραμένει αγνοούμενο για τους ανθρώπους του. Για ακόμη μία φορά φαίνεται πόσο σημαντική είναι η άμεση κινητοποίηση όλων μας προκειμένου να μην χάνεται χρόνος για τους αγνοούμενους και να μην βρίσκονται σε αγωνία οι άνθρωποί τους».

