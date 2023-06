Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Δεύτερος αγνοούμενος ήταν σε νοσοκομείο για μέρες, ενώ οι δικοί του αγωνιούσαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένας άνθρωπος θεωρήθηκε αγνοούμενος ενώ βρισκόταν... σε νοσοκομείο. Η δηκτική ανακοίνωση από το Σύλλογο "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

-

Αίσιο τέλος στην αγωνία της οικογένειας του 60χρονου άνδρα που εξαφανίστηκε από την περιοχή της Άνω Πόλης στη Θεσσαλονίκη.

Η ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»:

Η περιπέτεια του Xαλάτση Νίκου, 60 ετών, έληξε σήμερα, 10/06/2023 , δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν. Συγκεκριμένα, στις 6/6/23 είχε εντοπιστεί από αστυνομικούς και μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ως αμνήμων και αγνώστων στοιχείων άτομο.

Μετά από αστυνομικές ενέργειες, ταυτοποιήθηκε σήμερα 10/10 ότι επρόκειτο για τον Χαλάτση Νίκο τον οποίο αναζητούσαν οι οικείοι του.

Στρέφοντας για ακόμη μια φορά τα πυρά του σε άλλους φορείς, για έλλειψη συνεννόησης και ενημέρωσης, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» επισημαίνει πως «αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την άμεση ενημέρωση των Νοσοκομείων ακόμη μία φορά δεν μπόρεσε να ταυτοποιηθεί η νοσηλεία του αγνοούμενου για να δοθεί έγκαιρα τέλος στην αγωνία των ανθρώπων του. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Νίκο Χαλάτση και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Καρκινοπαθείς: η Ρεγγίνα Μακέδου στον ΑΝΤ1 για τον Πνευματικό και τον Μητσοτάκη (βίντεο)

Κορυδαλλός – διπλή εκτέλεση: Η ιατροδικαστική έκθεση

Τρίκαλα: Συνελήφθη γιαγιά που έκοβε την περίφραξη του ΟΣΕ… για να περάσει απέναντι!