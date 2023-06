Αθλητικά

Basket League: Τρίτο το Περιστέρι που “σκούπισε” τον ΠΑΟΚ (εικόνες)

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κατέκτησε την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα, "σαρώνοντας" τον "δικέφαλο του βορά".

Το Περιστέρι «σκούπισε» με συνοπτικές διαδικασίες τη σειρά των «Μικρών Τελικών» της Α1 Ανδρών/Basket League, κατακτώντας πανηγυρικά την τρίτη θέση, για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια!

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε με 73-51 του ΠΑΟΚ στο Game 3, γράφοντας ενώπιον του κοινού της το 3-0 στη σειρά και πανηγυρίζοντας την έκτη νίκη σε ισάριθμους αγώνες την εφετινή αγωνιστική περίοδο απέναντι στους Θεσσαλονικείς.

Η άμυνα του Περιστερίου έκανε τη διαφορά στην αποψινή αναμέτρηση, με τους «κυανοκίτρινους» να την ενεργοποιούν για πρώτη φορά στη δεύτερη περίοδο, όταν και περιόρισαν τον ΠΑΟΚ στους 8 πόντους, εξασφαλίζοντας στο τέλος του ημιχρόνου μία διαφορά ασφαλείας 13 πόντων (40-27 στο 20΄).

Δίχως να χάσει την αμυντική προσήλωση του, το Περιστέρι κράτησε τους «ασπρόμαυρους» στους 24 πόντους στην επανάληψη, φτάνοντας δίχως άγχος στο τελικό 73-51. Άλλωστε με τις απουσίες των Σαλούστρου, Σλαφτσάκη, Σάιμπερτ και μόλις 3/23 τρίποντα, ο ΠΑΟΚ δεν είχε δικαίωμα στο όνειρο της ανατροπής...

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Σιλβέιν Φρανσίσκο με 16 πόντους, ενώ 11 πρόσθεσε ο Μίρο Μπίλαν. Από τον ΠΑΟΚ προσπάθησε ο Γιανίκ Φράνκε με 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 24-19, 40-27, 50-39, 73-51

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πιτσίλκας, Τζιοπάνος, Χριστινάκης

Οι συνθέσεις:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Μπίλαν 11, Φρανσίσκο 16 (3), Πουλιανίτης 4, Ντένμον 9, Κασελάκης 4, Μπιλάλης 2, Κόλμαν, Μωραΐτης 9 (3), Ραντάνοβ 2, Περσίδης, Χουγκάζ 7, Χάμερ 9 (1).

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Φράνκε 16 (2), Ράιλι 2, Μαργαρίτης 5, Καμπερίδης 3 (1), Ρένφρο 2, Τσιακμάς 2, Χαντς 12, Πόλι 5, Κωνσταντινίδης, Κακλαμανάκης 4.





