Κόσμος

Ουκρανία: Επίθεση σε ρωσικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα - Kατάρριψη αεροσκάφους στη Χερσώνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαίνονται οι σκληρές μάχες στην Ουκρανία. Το ρωσικό πλοίο που δέχθηκε την επίθεση εκτελούσε περιπολίες κατά μήκος των αγωγών Turkstream και Blue Stream.

-

(εικόνα αρχείου)





Η Μόσχα ανακοίνωσε σήμερα ότι απέκρουσε μια ουκρανική επίθεση με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα σκάφη ενάντια σε ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο που εκτελούσε περιπολίες στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά σε δύο αγωγούς φυσικού αερίου που μεταφέρουν ρωσικούς υδρογονάνθρακες στην Τουρκία. «Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις επιχείρησαν ανεπιτυχώς να επιτεθούν με έξι τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα ταχύπλοα στο πλοίο Priazovye του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας», ανέφερε στο Telegram το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η επίθεση, σύμφωνα με την Μόσχα, συνέβη κατά της διάρκειαςτης νύχτας Σαββάτου-Κυριακής ενώ το ρωσικό πλοίο εκτελούσε την αποστολή του «θωράκισης της ασφάλειας κατά μήκος των διαδρομών των αγωγών φυσικού αερίου Turkish Stream και Blue Stream στο νοτιοανατολικό τμήμα της Μαύρης Θάλασσας».

Αυτοί οι δύο αγωγοί χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου στην Τουρκία. Σύμφωνα με το ρωσικό ΥΠΑΝ, το πλοίο κατάφερε να καταστρέψει όλα τα ουκρανικά σκάφη και το ίδιο δεν υπέστη ζημιές.

The Russian Ministry of Defense claims that last night, the AFU attempted to attack Vishnya class intelligence ship Priazovye, part of the Black Sea Fleet with 6 speedboats.



It claims all of them were destroyed and state no damage has been done to the ship.



Smells fishy. pic.twitter.com/BXlEXdlTDV

— NOELREPORTS ???? ???? (@NOELreports) June 11, 2023 style="letter-spacing: -0.3px;">Η Ρωσία είχε αναφέρει στο παρελθόν μια παρόμοια επίθεση στις 24 Μαΐου, όταν το πλοίο περιπολίας Ivan Khours δέχτηκε επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα από τηλεκατευθυνόμενα ταχύπλοα, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Τουρκίας.

Σύμφωνα με την Μόσχα, κατά τη διάρκεια εκείνης της επίθεσης και αυτής σήμερα, ένα αμερικανικό αναγνωριστικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος RQ-4B «πραγματοποιούσε έρευνα στον εναέριο χώρο του κεντρικού τμήματος της Μαύρης Θάλασσας». Πολυάριθμα περιστατικά με ρωσικά πολεμικά πλοία ή αεροσκάφη έχουν σημειωθεί στη Μαύρη Θάλασσα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η περιοχή χρησιμοποιείται επίσης για την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που επιτεύχθηκε με την μεσολάβηση της Τουρκίας και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Καταρρίφθηκε ουικρανικό αεροσκάφος στη Χερσώνα

Ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν ένα ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος Su-25 στην περιοχή της Χερσώνας, όπου η καταστροφή του φράγματος Καχόβκα την Τρίτη προκάλεσε τεράστιες πλημμύρες και καταστροφές, ανέφερε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας,

Ρωσικές δυνάμεις απέκρουσαν επίσης τρεις επιθέσεις ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή Ζαπορίζια, πρόσθεσε το υπουργείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο – Κόνιτσα: Πήγε να σταματήσει το αυτοκίνητό της κι αυτό την σκότωσε

Κύπρος: Μαφιόζικη εκτέλεση πατέρα που πήγε να πάρει φαγητό για την οικογένειά του (εικόνες)

Αγρίνιο: Οχιά δάγκωσε άντρα – μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας