Κοινωνία

Κύθηρα: Διάσωση δεκάδων μεταναστών από ιστιοφόρο

Σε συλλήψεις των δαικινητών των παράτυπων μεταναστών προχώρησε το Λιμενικό, μετά απο την διάσωση των ανθρώπων που επέβαιναν στο ισιοτφόρο..

(εικόνα αρχείου)

Διασώθηκαν 90 πρόσφυγες και μετανάστες, μεταξύ των οποίων 18 γυναίκες και 37 παιδιά, που επέβαιναν στο ιστιοφόρο σκάφος το οποίο εντοπίστηκε χθες το απόγευμα ΝΑ των Κυθήρων.

Προηγήθηκε έκτακτη κλήση από κάποιο άτομο μεταξύ των επιβαινόντων του σκάφους στον ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης 112.

Οι διασωθέντες επιβιβάστηκαν σε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμένα της Νεάπολης Βοΐων, τις βραδινές ώρες χθες.

Συγκεκριμένα πρόκειται για 35 άνδρες, 18 γυναίκες, 27 αγόρια, 10 κορίτσια - εθνικοτήτων Αφγανιστάν, Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Ιράκ και Αιγύπτου.

Στο πλαίσιο της διενεργούμενης προανάκρισης από το Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, που βρίσκονταν μεταξύ των 90 ατόμων, για παράβαση των νόμων περί μετανάστευσης.

