Γιάννης Μαρκόπουλος: Το αντίο του Σταύρου Ξαρχάκου

Ο Έλληνας μουσικοσυνθέτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών, αφήνοντας πίσω του σπουδαίο έργο.

Ο Γιάννης Μαρκόπουλος πέρασε στην αιωνιότητα και ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο τελευταίος των μεγάλων μουσικοσυνθετών, έστειλε το δικό του μήνυμα.

«Πικροί οι αποχαιρετισμοί, ενίοτε αναπόφευκτοι… Όμως, ο Γιάννης απλόχερα μας άφησε μια σπουδαία παρακαταθήκη και έτσι θα είναι πάντα κοντά μας. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του», έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος.

Μάλιστα, πρόσθεσε: «(Δυστυχώς όπως και στην περίπτωση του θανάτου του Βαγγέλη Παπαθανασίου ετσι και τωρα που έφυγε απο κοντά μας , «αξιώθηκαν» κάποια ραδιόφωνα και μεταδίδουν αρκετά τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου)».

