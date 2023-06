Υγεία - Περιβάλλον

ΕΣΥ - ΣΥΡΙΖΑ: Οι 12 δεσμεύσεις του Αλέξη Τσίπρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αλέξης Τσίπρας "επιτέθηκε" στη ΝΔ και στον Κυριάκο Μητσοτάκη καταλογίζοντάς του ότι «σκοπίμως άφησε το ΕΣΥ να διαλύεται προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για τα ιδιωτικά συμφέροντα»

-

Τις στρατηγικές προτεραιότητες και ιεραρχήσεις για το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας παρουσίασε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας ενώ παράλληλα επιτέθηκε στη ΝΔ και στον Κυριάκο Μητσοτάκη καταλογίζοντάς του ότι «σκοπίμως άφησε το ΕΣΥ να διαλύεται προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για τα ιδιωτικά συμφέροντα».

Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε τις 12 προγραμματικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ:

1. Αποκατάσταση του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ με ακύρωση των νόμων της Ν.Δ. για τις εργασιακές σχέσεις των γιατρών και την ιδιωτικοποίηση του συστήματος (επαναφορά της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών, των ΝΠΔΔ, των ΣΟΧ σε καθαριοτητα-φυλαξη-σιτιση κ.λπ.)

2. Νέες δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες. Κανένας κάτοικος της χωράς χωρίς εγγυημένη κάλυψη των συγχρόνων υγειονομικών αναγκών (ΠΦΥ-οικογενειακός γιατρός, κατ' οικον. και κοινοτική φροντίδα, επείγουσα ιατρική, αποκατάσταση, ψυχική υγεία, ογκολογική φροντίδα, στοματική υγεία, ιατρική εργασίας, γηριατρική φροντίδα, ανακουφιστική φροντίδα, υποβοηθουμένη αναπαραγωγή κ.λπ.)

3. Αντιμετώπιση της κρίσης στελέχωσης του ΕΣΥ με μηχανισμό αυτόματης και μόνιμης κάλυψης των κενών λόγω συνταξιοδότησης, μονιμοποίηση των συμβασιούχων, 15.000 στενευμένες προσλήψεις σε βάθος 4ετιας, νέες ιατρικές εξειδικεύσεις, στήριξη της επιστημονικής ερευνάς και νέο πλαίσιο συνεργασίας ΕΣΥ και πανεπιστήμιων

4. Γενναιά μισθολογική αναβάθμιση των γιατρών και των υπολοίπων εργαζομένων του ΕΣΥ, ένταξη στα ΒΑΕ, εισαγωγικός μισθός 2.000 ευρώ καθαρά στους γιατρούς, νέα δέσμη κίνητρων (εργασιακών, οικονομικών, κοινωνικών εκπαιδευτικών, επιστημονικής εξέλιξης) για την προσέλκυση ιατρικού δυναμικού στο ΕΣΥ, με ειδική μεριμνά για τις δυσπρόσιτες/νησιωτικές περιοχές αλλά και για τις ειδικότητες σε έλλειψη και τα αγγόνα τμήματα και κλινικές σε όλη τη χώρα

5. Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) και στον θεσμό του οικογενειακού γιατρού, με προτεραιότητα την ενίσχυση των δημόσιων δομών (ΚΥ-ΤΟΜΥ-ΠΙ), τη συγκρότηση 380 ΤΟΜΥ σε όλη τη χώρα και, επικουρικά, με την αξιοποίηση ιδιωτών οικογενειακών γιατρών, συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ. Δικτύωση των δημόσιων δομών ΠΦΥ με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και τις κοινοτικές δομές Ψυχικής Υγείας, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης υγειονομικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας με επίκεντρο την κοινότητα και τη στροφή στην πρόληψη και στην προαγωγή υγείας.

6. Ενίσχυση των προϋπολογισμών του ΕΣΥ και του ΕΟΠΥΥ, με τελικό στόχο τη σύγκλιση με το μέσο ευρωπαϊκό ορό στις δημόσιες δαπάνες υγείας (7,5% του ΑΕΠ).

7. Δραστική μείωση των ιδιωτικών δαπανών υγείας, μέσα από τη μείωση της συμμέτοχης στο κόστος φαρμάκων και την αυξημένη κάλυψη αναγκών που επιβαρύνουν τα νοικοκυριά (εργαστηριακές εξετάσεις, φυσικοθεραπεια-αποκατασταση, οδοντιατρική φροντίδα, «αποκλειστικές νοσοκόμες», ειδική αγωγή κ.λπ.), είτε μέσα από τις δημόσιες δομές είτε με επιπλέον παροχές από τον ΕΟΠΥΥ. Η συνέργεια πόρων κράτους και κοινωνικής ασφάλισης μπορεί να εγγυηθεί στην πράξη την καθολική και ισότιμη κάλυψη υγείας.

8. Νέος Χάρτης Υγείας και θεσμική αναδιοργάνωση του ΕΣΥ, με βάση τα σύγχρονα πληθυσμιακά, συγκοινωνιακά, επιδημιολογικά δεδομένα της χωράς, χωρίς κλείσιμο νοσοκομείων και συρρίκνωση κλινικών/τμημάτων αλλά με συνέργειες δομών και συνολική αναβάθμιση της παρεχόμενης φροντίδας

9. Περιορισμός των ανισοτήτων στη φροντίδα υγείας μεταξύ Κέντρου και Περιφέρειας - Υγειονομικό Ισοδύναμο: Ειδικά κίνητρα προσέλκυσης γιατρών σε αγονες-δυσπροσιτες- νησιωτικές περιοχές. Θέσπιση «υγειονομικού ισοδυνάμου» και αποζημίωση των πολίτων για υπηρεσίες που χρειάζεται να μετακινηθούν εκτός τόπου κατοικίας, για να έχουν πρόσβαση σε αυτές

10. Δημοκρατική και συμμετοχική διοίκηση του ΕΣΥ, με διαφάνεια, δημόσια λογοδοσία και κοινωνικό έλεγχο, εκπροσώπηση των ασθενών στις διοικήσεις των νοσοκομείων, όργανα κοινωνικής διαβούλευσης και δημοκρατικού σχεδιασμού σε κάθε ΥΠΕ, που θα προτάσσουν τις ανάγκες των ληπτών υπηρεσιών υγείας και θα εξασφαλίζουν την δίκαιη κατανομή των πόρων και την κοινωνική ανταποδοτικότητα τους

11. Θεσμοθέτηση μηχανισμού εκτίμησης των αναγκών υγείας του πληθυσμού και συστηματικής παρακολούθησης των ανισοτήτων στην υγεία

12. Εθνικό Σχέδιο Υποδομών Υγείας για τη σταδιακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού στο ΕΣΥ, με ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης.

«Συνειδητή επιλογή της ΝΔ η διάλυση του ΕΣΥ»

Ο κ. Τσίπρας έκανε αναφορά στα πρόσφατα τραγικά περιστατικά υποστηρίζοντας ότι «οι τρεις θάνατοι συμπολιτών μας που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί αν το ΕΚΑΒ λειτουργούσε αποτελεσματικά και κάλυπτε τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού έφεραν ξανά στο προσκήνιο τη κατάσταση διάλυσης του ΕΣΥ. Το γεγονός δηλαδή ότι η ΝΔ τα τελευταία 4 χρόνια άφησε το ΕΣΥ να καταρρεύσει. Και αυτό ήταν μια συνειδητή επιλογή. Η ΝΔ αποφάσισε να μην αυξήσει τις δημόσιες δαπάνες για το ΕΣΥ. Αυτό οφείλεται στο σχέδιο της ΝΔ του κ. Μητσοτάκη για τη δημόσια υγεία. Ένα σχέδιο που δεν υλοποιήθηκε στο σύνολό του την προηγούμενη τετραετία, γιατί η πανδημία ανέστειλε την υλοποίησή του, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα υλοποιηθεί αν η ΝΔ κερδίσει τις εκλογές της 25ης του Ιούνη».

«Ο κ. Πνευματικός φανέρωσε μέρος του σχεδίου»

Αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του Σπύρου Πνευματικού που φανέρωσε, όπως είπε, «άθελά του μέρος του σχεδίου: Τη μετατροπή των νοσοκομείων της χώρας σε ΝΠΙΔ. Το κλείσιμο δημόσιων δομών. Την περεταίρω μείωση των δημόσιων δαπανών για την υγεία. Ακόμη και τη διαλογή ασθενών. Ανατριχιάσαμε μια και καλή με τις δηλώσεις Πνευματικού. Που μίλησε για ανάλυση κόστους - οφέλους σε ό,τι αφορά τις ιατρικές πράξεις που επιχειρούμε. Από την οποία θα προκύπτει πότε τραβάμε την κόκκινη γραμμή μεταξύ ζωής και θανάτου.

Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση της ΝΔ δεν αξιοποίησε την ευκαιρία της πανδημίας, «άφησε να μετατραπεί το ΕΣΥ σε σύστημα της μίας νόσου, χωρίς μάλιστα επαρκή στήριξη σε προσωπικό και υποδομές, με προφανή στόχο να ευνοηθεί ο ιδιωτικός τομέας της υγείας και ιδιαίτερα κάποια μεγάλα συμφέροντα της ιατρικής - νοσοκομειακής αγοράς».

«Η μεγάλη αντιμεταρρύθμιση από την κυβέρνηση της ΝΔ»

Παρουσίασε με μελανά χρώματα το ΕΣΥ στη μετά covid εποχή: «Μειωμένο μόνιμο προσωπικό κατά τουλάχιστον 6.500 χιλιάδες σε σχέση με το 2019, απαξιωμένες υποδομές, εξαντλημένο ιατρικό και νοσηλευτικό δυναμικό, αδυναμία προσέλκυσης νέων εργαζομένων, πλήρης απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. Η αναλογία τακτικού και έκτακτου προσωπικού ακόμα και σε μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας προσεγγίζει ποσοστά της τάξης του 50-50. Ένας τακτικός για έναν έκτακτο».

Σημείωσε ότι «αμέσως μετά τη λήξη της πανδημίας η μεγάλη αντιμεταρρύθμιση ξεκίνησε» και εξήγησε: «'Αρχισε η μετατροπή των Νοσοκομείων σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, καταργήθηκε η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών του ΕΣΥ, διαμορφώθηκαν οι θεσμικοί όροι για την εισβολή των ιδιωτικών συμφερόντων στο σύστημα υγείας. Και μόλις σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, αντί να ζητήσει συγγνώμη για τη σημερινή κατάσταση του ΕΣΥ μετά από τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης του μας ξεφούρνισε ότι θα επιλύσει δήθεν το πρόβλημα του ΕΚΑΒ, με μισθωμένα ιδιωτικά ελικόπτερα από το εξωτερικό. Να λοιπόν ποιο είναι το σχέδιο της ΝΔ: Πρώτα απαξιώνουμε και μετά αρχίζουμε να μοιράζουμε εργολαβίες. Αυτό λοιπόν που κρίνεται μεταξύ άλλων στις επερχόμενες εκλογές δεν είναι απλώς το μέλλον του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είναι η ίδια του η ύπαρξη».

«Θα κερδίσουμε τη μάχη για το ΕΣΥ»

Έκανε αναδρομή και υποστήριξε ότι στη δική του διακυβέρνηση αν και οι δυνατότητες ήταν περιορισμένες λόγω της μνημονιακής εποπτείας:

Καταργήσαμε το πεντάευρω

Εξασφαλίσαμε την πλήρη ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη για δυόμιση εκατομμύρια ανασφάλιστους συμπολίτες μας, ρύθμιση που η ΝΔ περιόρισε αφήνοντας τώρα εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες χωρίς φαρμακευτική κάλυψη από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥ γιατρούς.

Προσλάβαμε 19.000 νέο προσωπικό, παρά τα μνημόνια, και εκκινήσαμε τις διαδικασίες μόνιμων προσλήψεων.



Νοικοκυρέψαμε τα οικονομικά των νοσοκομείων τα οποία παραδώσαμε για πρώτη φορά με πραγματικό πλεόνασμα, ενώ σήμερα το τρέχον έλλειμμά τους ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Ενισχύσαμε τις υποδομές των νοσοκομείων με σύγχρονα μηχανήματα και ξεκινήσαμε την μεγάλη μεταρρύθμιση για να αποκτήσει η χώρα επιτέλους ένα σύγχρονο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με την ίδρυση 127 ΤΟΜΥ».

Έκλεισε την ομιλία του, λέγοντας: «Δυστυχώς η πορεία αυτή αναστράφηκε την τελευταία τετραετία. Όμως είμαι βαθύτατα πεπεισμένος όχι μόνο ότι πρέπει να δώσουμε την μάχη για το ΕΣΥ αλλά και ότι μπορούμε να την κερδίσουμε».

Ειδήσεις σήμερα:

Ομόνοια: 63χρονος “έκλεισε” ραντεβού για σεξ με άγνωστη ανήλικη - Πως τον παγίδεψε η 14χρονη

ΗΠΑ: Κατάρρευση γέφυρας μετά από φωτιά σε βυτιοφόρο (βίντεο)

Λεωφορεία - Ελαιώνας: Ο ΚΣΥΛ θα εξυπηρετεί 40000 επιβάτες την ημέρα (εικόνες)