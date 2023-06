Υγεία - Περιβάλλον

Χαλκιδική: Διασώστες του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας έσωσαν άνδρα που υπέστη ανακοπή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Tο ασθενοφόρο που καλύπτει την περιοχή βρισκόταν σε άλλο περιστατικό και για να επιστρέψει θα χρειαζόταν γύρω στην μια ώρα

-

Τυχερός στην ατυχία του ήταν 65χρονος άνδρας στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής, καθώς υπέστη ανακοπή και τον έσωσαν διασώστες του ΕΚΑΒ που ήταν εκτός υπηρεσίας.

Όλα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου (10/6) γύρω στις 22.00, όταν ένας 65χρονος έχασε τις αισθήσεις του και λιποθύμησε στην πλατεία του Αγίου Νικολάου στην Χαλκιδική, αλλά το μοναδικό λειτουργικό ασθενοφόρο ήταν σε άλλο περιστατικό και για να έρθει χρειαζόταν μια ώρα.

Άνθρωποι που βρισκόντουσαν στο σημείο πήραν ένα μικρόφωνο και φώναξαν «Γρήγορα, έναν γιατρό!».

Για καλή του τύχη στο σημείο βρίσκονταν τρεις διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι χωρίς να χάσουν χρόνο ειδοποίησαν το τοπικό αστυνομικό τμήμα, καθώς εκεί βρίσκεται πάντα ένας απινιδωτής.

Έτσι, ο 65χρονος σώθηκε τελευταια στιγμή.

Ειδήσεις σήμερα:

Αυστραλία: Πολύνεκρο δυστύχημα με λεωφορείο

Πετράλωνα: Φωτιά σε διαμέρισμα από φούρνο μικροκυμάτων

Κηφισίας: Τροχαίο ατύχημα με πολλούς τραυματίες (εικόνες)