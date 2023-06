Κοινωνία

Ζάκυνθος – καταγγελία: Μοναχός επιχείρησε να βιάσει τουρίστρια!

Ο 42χρονος συνελήφθη μετά την καταγγελία της 32χρονης τουρίστριας και αποδείχθηκε ότι δεν είχε και έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι είναι μοναχός.

Μέσα στη μονή του Αγίου Γεωργίου των Κρημνών, στις Βολίμες στη Ζάκυνθο, προσπάθησε να βιάσει μια Αυστριακή τουρίστρια, 32 χρόνων, ένας 42χρονος καλόγερος.

Η τουρίστρια είχε επισκεφθεί τη Μονή, που βρίσκεται στην ίδια περιοχή με το πασίγνωστο Ναυάγιο, το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, στις 9 του μήνα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο καλόγερος, ο οποίος είναι φιλοξενούμενος στην Μονή, καθώς κατάγεται από τα Γιάννενα, την πλησίασε και άρχισε να την θωπεύει.

Η τουρίστρια απομακρύνθηκε, αλλά εκείνος την ακολούθησε, την εγκλώβισε και επιχείρησε να την βιάσει. Ευτυχώς, η 32χρονη κατάφερε να του ξεφύγει και λίγο αργότερα να τον καταγγείλει.

Στη Μονή έφτασαν άνδρες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ζακύνθου και συνέλαβαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου τον 42χρονο θερμόαιμο καλόγερο, ο οποίος, όπως διαπίστωσαν, δεν είχε και έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι είναι μοναχός.

Κατόπιν οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για το κακούργημα της απόπειρας βιασμού, καθώς και για αντιποίηση αρχής, λόγω της έλλειψης των εγγράφων.

Τελικά ο 42χρονος καλόγερος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.

