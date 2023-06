Οικονομία

Τρόλεϊ: Στάση εργασίας την Πέμπτη

Ποιες ώρες τραβάνε χειρόφρενο τα τρόλεϊ.

Στάση εργασίας στα τρόλεϊ από τις 12:00 έως τις 16:00 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023.

Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ, για την πραγματοποίηση της τρίτης εξ αναβολής γενικής συνέλευσης στο αμαξοστάσιο της πλατείας Αττικής με θέματα οικονομικός και διοικητικός απολογισμός.

