Νότινγχαμ - Σάκκαρη: Άνετα στον 2ο γύρο

Προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά του Νότιγχαμ η Μαρία Σάκκαρη.

Δύο εβδομάδες μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της στο Ρολαν Γκαρός (από τη μετέπειτα φιναλίστ, Καρολίνα Μούχοβα), η Μαρία Σάκκαρη επέστρεψε στη δράση και έδωσε τον πρώτο φετινό αγώνα της στο γρασίδι, στο τουρνουά του Νότιγχαμ.

Η Ελληνίδα τενίστρια, η οποία είναι επικεφαλής του ταμπλό, ξεπέρασε το εμπόδιο της Κινέζας Σιγιού Γουάνγκ (Νο 75 της παγκόσμιας κατάταξης) με 6-2, 7-6 και προκρίθηκε στον 2ο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης, μεταξύ της Γαλλίδας Αλίζ Κορνέ (Νο 72) και της Βρετανής Κέιτι Σουόν (Νο 134).

Η Σάκκαρη «καθάρισε» το πρώτο σετ μετά το 2-2, όταν κέρδισε τέσσερα διαδοχικά γκέιμ χωρίς να αφήσει πολλά περιθώρια αντίδρασης στην αντίπαλό της.

Στο δεύτερο σετ η Γουάνγκ ξεκίνησε με break, όμως η Ελληνίδα πρωταθλήτρια το πήρε γρήγορα πίσω και το ματς συνεχίστηκε σε ισορροπία. Η Σάκκαρη έχασε τέσσερα ματς μπολ (ένα στο 5-4 και τρία στο 6-5, όπου προηγήθηκε 0-40!), ενώ στο τάιμ-μπρέικ βρέθηκε πίσω με 5-2. Ισοφάρισε 5-5, «έσπασε» ένα σετ μπολ της Γουάνγκ και με τρεις διαδοχικούς πόντους έφτασε στο 8-6 και τη νίκη.

