Οzempic: Προβλήματα παρά την εισαγωγή του φαρμάκου για τους διαβητικούς

Δεν μπορούν να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες για τους διαβητικούς, παρά την εισαγωγή του Οzempic.

Παρά τη έκτακτη εισαγωγή, μέσω του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), φαρμάκου για διαβητικούς με δραστική ουσία τη σεμαγλουτίδη, οι ανάγκες των ασθενών που πραγματικά το χρειάζονται δεν μπορούν να καλυφθούν.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Διονύσης Ευγενίδης, παρότι υπάρχει μεγάλη αύξηση στη ζήτηση ενός συγκεκριμένου, σχετικά καινούργιου, φαρμάκου με δραστική ουσία τη σεμαγλουτίδη, η ζήτηση του οποίου παρουσιάζει μεγάλη αύξηση, οι ανάγκες των ασθενών δεν καλύπτονται καθώς δεν επαρκούν οι ποσότητες τόσο αυτού του φαρμάκου όσο και κάποιου παρόμοιου με την ίδια δραστική ουσία. Αποτέλεσμα είναι όσοι μπορούν να πληρώσουν το υψηλό κόστος συμμετοχής, να προσέρχονται στα φαρμακεία με τη συνταγή του ιατρού, αλλά να φεύγουν άπραγοι, αφού φάρμακο δεν υπάρχει ούτε για δείγμα.

«Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί είναι σοβαρό. Οι ποσότητες του συγκεκριμένου φαρμάκου του 1mg που προμηθεύτηκε η πολιτεία, μέσω ΙΦΕΤ, εξαντλήθηκαν. Ενδεικτικό είναι ότι ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης ζήτησε 400 τεμάχια Οzempic 1mg και έλαβε μόλις 72. Η ενημέρωση που είχαμε από τις φαρμακαποθήκες ήταν ότι θα υπήρχε σταδιακός εφοδιασμός της ελληνικής αγοράς ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών. Ωστόσο, πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, αφού πέραν της αρχικής παραλαβής, δεν αναμένονται άλλες ποσότητες», εξήγησε ο κ. Ευγενίδης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ΦΣΘ απέστειλε πριν από λίγες ημέρες επιστολή στο ΙΦΕΤ ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με τον εφοδιασμό των φαρμακείων με το εν λόγω σκεύασμα του 1 mg.

Από την πλευρά του, ο γραμματέας του ΦΣΘ Γιώργος Κιοσές τονίζει ότι «όπως έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή η κατάσταση, μένουν έκθετοι τόσο οι ασθενείς όσο και οι φαρμακοποιοί, καθώς οι μεν έρχονται στα φαρμακεία με τις συνταγές που ήδη έχουν εκδώσει οι ιατροί και οι δε αδυνατούν να τους εξυπηρετήσουν. Για τον λόγο αυτό ζητούμε επίσημη ενημέρωση από το ΙΦΕΤ για το αν προβλέπεται και πότε νέος εφοδιασμός των φαρμακείων με το εν λόγω σκεύασμα ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση».

