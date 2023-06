Πολιτική

Εκλογές 2023: Νέο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ για τις 25 Ιουνίου (βίντεο)

Μέσω των λογαριασμών του Αλέξη Τσίπρα στα social media δόθηκε στην δημοσιότητα το νέο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές στις 25 Ιουνίου.

Συνεχίζεται η επικοινωνιακή καταιγίδα όλων των κομμάτων στο πλαίσιο της προσέγγισης ψηφοφόρων όλων των ηλικιών και της αύξησης των ποσοστών τους από τις κάλπες στις 25 Ιουνίου σε σχέση με τα αποτελέσματα των εκλογών στις 21 Μαΐου.

Αργά το βράδυ της Τρίτης, ο ΣΥΡΙΖΑ «έβγαλε στον αέρα» το νέο του σποτ για τις εκλογές, μέσω των λογαριασμών του Αλέξη Τσίπρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο κείμενο που συνοδεύει το σποτ, αναφέρεται «Οι σκέψεις και οι αγωνίες σου για την καθημερινότητα, την υγεία, την ασφάλιση, είναι η δική μας πυξίδα. Είναι ο οδηγός μας για μια κοινωνία δίκαιη με ευημερία για όλους. Γι' αυτό κι έχουμε ένα ρεαλιστικό σχέδιο, που απαντά στο κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα ζήσουμε καλύτερα όλοι και όλες. Πώς θα χτίσουμε μια κοινωνία προοπτικής, που δεν αφήνει κανέναν και καμία πίσω».

Οι σκέψεις και οι αγωνίες σου για την καθημερινότητα, την υγεία, την ασφάλιση, είναι η δική μας πυξίδα. Είναι ο οδηγός μας για μια κοινωνία δίκαιη με ευημερία για όλους. Γι' αυτό κι έχουμε ένα ρεαλιστικό σχέδιο, που απαντά στο κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα ζήσουμε καλύτερα όλοι και… pic.twitter.com/sDQuj3eYuf — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) June 12, 2023

