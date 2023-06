Υγεία - Περιβάλλον

Θάνατος 7χρονου - Στρεπτόκοκκος: Στο νοσοκομείο με ίδια συμπτώματα ο ξάδελφος του

Θετικά βγαίνουν τα τεστ για στρεπτόκοκκο στα οποία υποβάλλονται παιδιά στο χωριό του άτυχου 7χρονου. Τι αναφέρει στον ΑΝΤ1 παιδίατρος για όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς.

Την Παρασκευή το 7χρονο αγόρι ανέβασε υψηλό πυρετό, ο οποίος δεν υποχωρούσε, με τους γονείς του παιδιού να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο της Νάουσας. Η υγεία του 7χρονου επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα οι γιατροί να προχωρούν σε δεύτερο γύρο εξετάσεων και στη συνέχεια ζήτησαν τη διακομιδή του 7χρονου αρχικά στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς” και έπειτα στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο”. Ο 7χρονος, όμως, έπαθε ανακοπή και κατέληξε, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Οι γονείς του παιδιού κάνουν λόγο για λάθος διάγνωση από τους γιατρούς, ενώ την ίδια στιγμή διεξάγεται εισαγγελική έρευνα για τον θάνατο του 7χρονου. Σημειώνεται ότι πρόκειται για τον έκτο θάνατο παιδιού από στρεπτόκοκκο στη χώρα μας το 2023.

Στο νοσοκομείο και ο ξάδερφος του 7χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί της Δευτέρας ο ξάδερφος του 7χρονου αγοριού μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”. Το παιδί, ηλικίας 9 ετών, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με παρόμοια συμπτώματα, με τους γιατρούς να εικάζουν πως πρόκειται για στρεπτόκοκκο.

Στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" μίλησε και ένας κάτοικος του χωριού όπου διαμένει η οικογένεια του 7χρονου και ανέφερε πως "από όσα γνωρίζω πάρα πολλά παιδιά έχουν βγει θετικά στα τεστ για τον στρεπτόκκοκο. Η οικογένεια του παιδιού είναι μία από τις καλύτερες οικογένειες στον τόπο μας... Είναι πολύ κρίμα".

Τα σχολεία παραμένουν και σήμερα κλειστά, όμως απο αύριο θα λειτυοργήσουν και πάλι, παρά τις αρχικές σκέψεις να μην ανοίξουν ξανά έως το τέλος της χρονιάς

Παρέμβαση εισαγγελέα για τον θάνατο του 7χρονου αγοριού

Εισαγγελική έρευνα διεξάγεται για τον θάνατο 7χρονου αγοριού από τη Νάουσα, που άφησε χτες βράδυ την τελευταία του πνοή στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατείου νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης. Βάσει των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, ο θάνατός του φαίνεται να προήλθε από στρεπτόκοκκο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Δημήτρης Σμυρνής έδωσε εντολή στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης να παραγγείλει προκαταρκτική εξέταση για να διερευνήσει τυχόν ιατρική αμέλεια. Στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία ανατέθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας - Τριανδρίας, ερευνάται εάν τελέστηκε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια ή της έκθεσης που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο από αμέλεια.

Στην έγγραφη παραγγελία του, ο εισαγγελέας ζήτησε να επισυναφθούν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, αλλά και το σύνολο των φακέλων από τα νοσοκομεία όπου νοσηλεύτηκε ο 7χρονος, όπως επίσης οι καταθέσεις των γονιών του.

Το αγοράκι είχε διακομιστεί το περασμένο Σάββατο στο Νοσοκομείο της Νάουσας με πυρετό και συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Την επομένη παρουσίασε επιδείνωση και μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη, αρχικά στο νοσοκομείο Γεννηματάς και έπειτα στο Ιπποκράτειο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Ο 7χρονος υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που έκαναν οι γιατροί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Παρακολουθήστε τι είπε στον ΑΝΤ1 η Αντιπρόεδρος των Παιδιάτρων Αττικής, Άννα Παρδάλη για όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς, τονίζοντας ότι τα τεστ για τον στρεπτόκοκκο πρέπει να γίνονται απο ιατρούς και μικροβιολογικά εργαστήρια και όχι απο τους γονείς, όπως τα τεστ ανίχνευσης κορονοϊού:

