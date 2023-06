Αθλητικά

Στίβος - Μπάουι: Από τι πέθανε η Ολυμπιονίκης

Στην δημοσιότητα δόθηκαν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που έγινε στην άτυχχη αθλήτρια.

Η νεκροψία της Τόρι Μπάουϊ, δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα και όπως διαπιστώθηκε, η Αμερικανίδα «αργυρή» Ολυμπιονίκης στα 100 μέτρα το 2016 και παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2017, πέθανε από επιπλοκές που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη της.

Η 32χρονη πρωταθλήτρια των δρόμων ταχύτητας, βρέθηκε νεκρή στις αρχές Μαϊου, στο σπίτι της στην Κομητεία Οραντζ της Φλόριντα, από την ομάδα του σερίφη που έφθασε στο σημείο, καθώς οι συγγενείς της, ανησυζούσαν επειδή δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί της.

Σύμφωνα με την «USA Today», η αυτοψία αποκάλυψε ότι η Φρέντορις «Τόρι» Μπάουϊ, ήταν οκτώ μηνών έγκυος και είχε αρχίσει ο τοκετός, την στιγμή του θανάτου της.

Μπορεί να υπέκυψε από επιπλοκές που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη της, συμπεριλαμβανομένης της εκλαμψίας που οδηγεί σε δυνητικά θανατηφόρες κρίσεις που σχετίζονται με υψηλή αρτηριακή πίεση, σύμφωνα με την αυτοψία.

Η είδηση για τον ξαφνικό θάνατο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, είχε προκαλέσει μεγάλη συγκίνηση στον κόσμο του στίβου.

Γεννημένη στις 27 Αυγούστου 1990 στο Σαντ Χιλ, σε μία αφροτική περιοχή του Μισισιπή και μεγαλωμένη από την γιαγιά της, η Μπάουϊ, πέρασε από το άλμα εις μήκος στα σπριντ το 2014, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση στον κόσμο στα 100 μέτρα εκείνη τη χρονιά (σ.σ. 10.80 στο μίτινγκ του Μονακό).

Στην συνέχεια, κατέκτησε τρία Ολυμπιακά μετάλλια το 2016 στο Ρίο (σ.σ. χρυσό στην σκυταλοδρομία 4x100μ, αργυρό στα 100μ πίσω από την Τζαμαϊκανή, Ελέϊν Τόμπσον Ερα και χάλκινο στα 200μ).

Την επόμενη χρονιά, στο Λονδίνο, η Τόρι Μπάουι έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 100 μέτρα με επίδοση 10.85, ενώ συμμετείχε επίσης στην «χρυσή» ομάδα σκυταλοδρομίας στα 4x100μ.

