Τόρι Μπάουι: Νεκρή η “χρυσή” Ολυμπιονίκης - Ήταν μόλις 32 ετών

Σοκ στο χώρο του στίβου προκαλεί η είδηση του θανάτου της Τόρι Μπάουι, σε ηλικία μόλις 32 ετών.

Σοκ στο χώρο του στίβου προκαλεί η είδηση του θανάτου της πρώην παγκόσμιας πρωταθλήτριας των 100μ., Τόρι Μπάουι, σε ηλικία μόλις 32 ετών. Στη σχετική ανακοίνωση προέβη το γραφείο μάνατζερ "Icon Management" που την εκπροσωπούσε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου της.

Η Μπάουι αναδείχθηκε «χρυσή» Ολυμπιονίκης το 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ως μέλος της ομάδας 4Χ100μ. των ΗΠΑ, ενώ στους ίδιους Αγώνες κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 100μ., πίσω από την Τζαμαϊκανή Ιλέιν Τόμπσον, και το χάλκινο στα 200μ.

Ένα χρόνο αργότερα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Λονδίνου, κατάφερε να πάρει το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. με επίδοση 10.85, νικώντας για ένα εκατοστό του δευτερολέπτου τη Μαρί-Ζοζέ Τα Λου από την Ακτή Ελεφαντοστού, ενώ ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και στη σκυταλοδρομία.

Η Μπάουι, η οποία ήταν επίσης τρίτη στα 100μ. στο Παγκόσμιο του 2015, στράφηκε αργότερα στο μήκος και κατετάγη 4η στο Παγκόσμιο της Ντόχα, το 2019.

