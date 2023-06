Αθλητικά

Corriere dello Sport: Ο Μαρινάκης αγόρασε την Μόντσα από τον Μπερλουσκόνι

Το τελευταίο deal του «καβαλιέρε» πριν τον θάνατο του. Τι θέση πήρε η Μόντσα στο πρωτάθλημα, έχοντας πετύχει νίκες απέναντι σε Γιουβέντους, Ίντερ και Νάπολι.

H ιταλική αθλητική εφημερίδα Corriere dello Sport, γράφει σήμερα ότι η ομάδα ποδοσφαίρου της Μόντσα, ιδιοκτησίας του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, σύμφωνα με πληροφορίες, τις περασμένες ημέρες φέρεται να αγοράστηκε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

«Η διαπραγμάτευση διήρκεσε μερικές εβδομάδες και φέρεται να ολοκληρώθηκε πριν λίγες ημέρες», αναφέρει η εφημερίδα.

«Ήταν η τελευταία καθοριστική... πάσα του Ιταλού πρώην πρωθυπουργού: να εγγυηθεί στην ομάδα του ένα λαμπρό μέλλον, δίνοντάς την στον Έλληνα μεγιστάνα», προσθέτει η εφημερίδα της Ρώμης.

Η Μόντσα, αγωνίζεται στην πρώτη εθνική κατηγορία της Ιταλίας, όπου εφέτος κατετάγη στην ενδέκατη θέση. Κατά την διάρκεια της σεζόν, μάλιστα, κατάφερε να πετύχει νίκες σε αγώνες με αντίπαλους την Γιουβέντους, την Ίντερ και την Νάπολι.

