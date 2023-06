Κόσμος

Βρετανία - Νότιγχαμ: Τρεις νεκροί σε διαφορετικά σημεία της πόλης - Αποκλεισμένο το κέντρο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει καμία παραπάνω λεπτομέρεια, αλλά το μέγεθος της κινητοποίησης χαρακτηρίζεται ασυνήθιστα μεγάλο. Φέρεται να έχει συλληφθεί ένας άνδρας

-

Συναγερμός σήμανε στις βρετανικές αρχές για ένα «σημαντικό γεγονός» στο Νότιγχαμ με τις τελευταίες πληροφορίες από βρετανικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς και μια σύλληψη.

Πολλοί δρόμοι είναι κλειστοί, η λειτουργία του τραμ της πόλης έχει ανασταλεί και οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν το κέντρο.

More from the scene of the police incident in #Nottingham outside the Theatre Royal. pic.twitter.com/aNeknYVGrR — Notts TV (@Notts_TV) June 13, 2023

Στο σημείο βρίσκεται ισχυρή αστυνομική παρουσία με δεκάδες περιπολικά, καθώς επίσης ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα, αλλά και άντρες της αστυνομικής μονάδας που συντονίζει επεμβάσεις πολλαπλών υπηρεσιών ασφαλείας.

BREAKING: Police dealing with a "major incident" in Nottingham have closed multiple roads around the city.



Emergency services are present at areas including the Maid Marian Way junction of Upper Parliament Street.https://t.co/DgvS4xeCCJ



?? Sky 501, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/VUGPj0NqrF — Sky News (@SkyNews) June 13, 2023

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το Sky News το πρώτο τηλεφώνημα προς τις αρχές έγινε στις 4 τα ξημερώματα (ώρα Βρετανίας) στο οποίο γινόταν λόγος για δύο νεκρούς στον δρόμο.

Στη συνέχεια υπήρξε δεύτερο τηλεφώνημα για ένα περιστατικό σε απόσταση ενός χιλιομέτρου για ένα όχημα που επιχείρησε να πατήσει τρεις ανθρώπους που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία ενώ σε κοντινή απόσταση από εκεί βρέθηκε ένας τρίτος νεκρός.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει καμία παραπάνω λεπτομέρεια, αλλά το μέγεθος της κινητοποίησης χαρακτηρίζεται ασυνήθιστα μεγάλο.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Μαρκουλάκης: η τρομάρα από τους… “Προδότες”, το θέατρο και το… ημερολόγιο του (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 57χρονου για απόπειρα ληστείας με μαχαίρι

“The 2Night Show” - Κατερίνα Λιόλιου: Η νέα ζωή, το δίπλωμα στα 28 της και ο ανταγωνισμός (βίντεο)