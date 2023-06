Κόσμος

Απόρρητα έγγραφα: Ο Τράμπ ενώπιον του δικαστηρίου στο Μαϊάμι

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ πάντως, διατηρεί το προβάδισμά του έναντι των άλλων υποψηφίων των Ρεπουμπλικανών

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έφτασε χθες Δευτέρα στο Μαϊάμι, όπου θα παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου για να του απαγγελθούν κατηγορίες για τον τρόπο που διαχειρίστηκε διαβαθμισμένα έγγραφα μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο. Την ίδια στιγμή δημοσκόπηση τον δείχνει να εξακολουθεί να προηγείται μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων υποψήφιων.

Ο Τραμπ, που παραμένει το φαβορί για να κερδίσει το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος και να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές το 2024, είναι προγραμματισμένο να παρουσιαστεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μαϊάμι της Φλόριντα σήμερα στις 15:00 (τοπική ώρα, 22:00 ώρα Ελλάδας).

Κατηγορείται ότι διατήρησε στην κατοχή του διαβαθμισμένα έγγραφα που αφορούσαν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και ότι είπε ψέματα σε αξιωματούχους που προσπάθησαν να τα ανακτήσουν. Ο ίδιος ο εκατομμυριούχος δηλώνει αθώος και έχει υποσχεθεί ότι θα συνεχίσει την εκστρατεία του για να επανεκλεγεί στην προεδρία. Ο Τραμπ, που γίνεται 77 ετών αύριο Τετάρτη, προσγειώθηκε χθες στο Μαϊάμι με ιδιωτικό αεροσκάφος, το οποίο είχε γραμμένο στο πλάι του το όνομά του. Υποστηρικτές του συγκεντρώθηκαν έξω από ένα γκολφ κλαμπ που ανήκει στον Τραμπ και το οποίο βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο. Εκεί πρόκειται να περάσει τη νύκτα ο πρώην πρόεδρος.

«Ελπίζω όλη η χώρα να παρακολουθεί τι κάνει η άκρα αριστερά στην Αμερική», έγραψε ο Τραμπ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social προτού αναχωρήσει από το Νιού Τζέρσι. Μέχρι στιγμής, οι δικαστικές περιπέτειες του πρώην προέδρου δεν έχουν επηρεάσει τη δημοτικότητά του μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων ψηφοφόρων. Δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες δείχνει ότι το 81% των Ρεπουμπλικανών εκτιμά ότι οι κατηγορίες εναντίον του Τραμπ είναι πολιτικά υποκινούμενες. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ο πρώην πρόεδρος εξακολουθεί να προηγείται κατά πολύ των άλλων υποψηφίων για το χρίσμα. Περίπου το 43% των ψηφοφόρων που δηλώνουν Ρεπουμπλικάνοι δήλωσε ότι ο Τραμπ είναι ο υποψήφιος που προτιμά, έναντι του 22% που στηρίζει τον κυβερνήτη της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις.

Στις αρχές Μαΐου το 49% στήριζε τον Τραμπ έναντι του 19% που προτιμούσε τον ΝτεΣάντις, αλλά αυτό ήταν προτού ο κυβερνήτης της Φλόριντα εισέλθει επισήμως στην κούρσα για το χρίσμα. Ο Τραμπ κατηγορεί τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ότι ενορχηστρώνει την ομοσπονδιακή υπόθεση για να υπονομεύσει την προεκλογική του εκστρατεία. Ο Δημοκρατικός πρόεδρος έχει αρνηθεί να σχολιάσει την υπόθεση. Από την πλευρά του ο Κρις Κρίστι, πρώην κυβερνήτης του Νιου Τζέρσι και σύμβουλος στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ το 2016 ο οποίος έχει θέσει υποψηφιότητα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων, ρωτήθηκε χθες στο CNN αν πιστεύει ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν χρησιμοποιεί το υπουργείο Δικαιοσύνης ως όπλο εναντίον του Τραμπ.

«Δεν το νομίζω», απάντησε. «Τα στοιχεία δείχνουν αρκετά ενοχοποιητικά», πρόσθεσε. Το Σαββατοκύριακο ο Τραμπ απευθύνθηκε σε ενθουσιώδες κοινό στη Τζόρτζια και η προεκλογική ομάδα του δήλωσε ότι θα κάνει δήλωση την Τρίτη το βράδυ, αφού επιστρέψει στο Νιου Τζέρσι, περίπου στις 20:15 σήμερα το βράδυ (τοπική ώρα, 03:15 τα ξημερώματα της Τετάρτης ώρα Ελλάδας).

Στο μεταξύ, ο επικεφαλής της αστυνομίας του Μαϊάμι Μάνι Μοράλες δήλωσε ότι οι αρχές ετοιμάζονται για το ενδεχόμενο να συγκεντρωθούν στην πόλη έως και 50.000 υποστηρικτές του πρώην προέδρου και, αν κριθεί απαραίτητο, θα κλείσουν δρόμους στο κέντρο. Ενδεχόμενη ομοσπονδιακή δίκη στη Φλόριντα είναι πιθανό να ξεκινήσει μετά τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2024. Επίσης τον Μάρτιο του 2024 αναμένεται να ξεκινήσει άλλη δίκη εις βάρος του Τραμπ, σε δικαστήριο της πολιτείας της Νέας Υόρκης, στην οποία κατηγορείται ότι κατέβαλε χρήματα σε πρώην πορνοστάρ για να εξαγοράσει τη σιωπή της πριν τις εκλογές του 2016.