Πολιτική

Εκλογές: Δημοσκόπηση ΑΝΤ1 για τα ποσοστά των κομμάτων και την νέα Κυβέρνηση

Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα της έρευνας της MARC, που παρουσιάζεται στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Τρίτης.

Απόψε, Τρίτη 13 Ιουνίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τη Ρίτσα Μπιζόγλη, θα παρουσιαστεί η πρώτη δημοσκόπηση της MARC για τον ΑΝΤ1, μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Τι κυβέρνηση προτιμούν οι πολίτες;

Ποια κόμματα ενισχύονται και ποια αποδυναμώνονται;

Πόσα έχουν πιθανότητες να περάσουν το κατώφλι της Βουλής;

Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες σήμερα;

Στο στούντιο μαζί με τη Ρίτσα Μπιζόγλη για την ανάλυση των στοιχείων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

