Θάνατος 7χρονου - Στρεπτόκοκκος: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Στο νοσοκομείο με ίδια συμπτώματα νοσηλεύεται και ο μικρός ξαδερφός του 7χρονου

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές μετά το θάνατο του 7χρονου από στρεπτόκοκκο και την διασπορά κρουσμάτων στην περιοχή της Νάουσας.



Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση στον 7χρονο, τον εξέτασε ο αναπληρωτής καθηγητής ιατροδικαστικής του ΑΠΘ Φώτης Χατζηνικολάου και διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από λοίμωξη του αναπνευστικού, που συνάδει με τα κλινικά ευρήματα του νοσοκομείου.

Από εχθές επικρατεί μεγάλη ανησυχία στη Νάουσα, αφού ήδη 21 άτομα έχουν υποβληθεί σε στρεπ τεστ και τα 7 έχουν βρεθεί θετικά, τρία είναι από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του άτυχου αγοριού, όλα όμως είναι σε καλή κατάσταση, λαμβάνουν αντιβίωση και δεν χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε νοσοκομείο. Στο Γεννηματάς της Θεσσαλονίκης όμως, από το πρωί της Δευτέρας νοσηλεύεται ο 9χρονος εξάδερφος του επτάχρονου, με στρεπτόκοκκο. Παρουσιάζει ήπια συμπτώματα ακολουθεί θεραπευτική αγωγή και η κατάσταση του δεν εμπνέει ανησυχία στους γιατρούς.



Σε εξέλιξη βρίσκεται και ένορκη διοικητική εξέταση που έχει ζητήσει η 3η υγειονομική περιφέρεια, προκειμένου να διαπιστωθεί, ποιες ήταν οι ενέργειες των γιατρών σε όλα τα νοσοκομεία οπου νοσηλεύτηκε ο μαθητής της δευτέρας δημοτικού πριν καταλήξει. Ο θάνατος του μικρού αγοριού, προκάλεσε και την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, που έχει ζητήσει να γίνει προκαταρκτική προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε ιατρική αμέλεια.

Ανακοίνωση εξέδωσε και η ΠΟΕΔΗΝ στην οποία αναφέρει πως

«Ο θάνατος του 7χρονου είναι ένα τραγικό γεγονός που έχει συγκλονίσει όλους μας. Αρκετές φορές έχουμε καταγγείλει τις τραγικές ελλείψεις γιατρών βασικών ειδικοτήτων στα περιφερειακά νοσοκομεία. Όμως το Νοσοκομείο της Νάουσας διαθέτει επαρκή στελέχωση σε παιδιάτρους. Υπηρετούν πέντε παιδίατροι στο νοσοκομείο και λειτουργεί τμήμα βραχείας νοσηλείας 4 κλινών για παρακολούθηση των παιδιών που προσέρχονται.

Εάν τα παιδιά που προσέρχονται χρήζουν νοσηλείας διακομίζονται σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Παραμένει το πρόβλημα της έλλειψης ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ όπου για όλη τη ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ έχουμε 8 κλίνες ΜΕΘ διαθέσιμες στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Είναι σε εξέλιξη η εισαγγελική έρευνα το πόρισμα της οποίας αναμένουμε.

Θα πρέπει όμως να πούμε ότι οι πέντε παιδίατροι ιατροί του νοσοκομείου Νάουσας είναι εξαίρετοι επιστήμονες που έχουν σώσει πολλά παιδιά της περιοχής. Έως τώρα στο νοσοκομείο της Νάουσας έχουν προσέλθει 21 παιδιά και έκαναν το τεστ για στρεπτόκοκκο (Strep Test) και βρέθηκαν τα 7 θετικά. Τα τρία από το περιβάλλον του 7χρονου παιδιού. Τους χορηγήθηκε αντιβίωση και πήγαν σπίτι τους.

Νοσηλεύεται στο ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ένα 9χρονο παιδί συγγενής του 7χρονου που διεκομίσθη από Νάουσα με ασθενοφόρο σε σταθερή καλή κατάσταση θετικό στον στρεπτόκοκκο.

Προσοχή λοιπόν στους γονείς».





