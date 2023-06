Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης από Σαλαμίνα: Θα αυξήσουμε τους μισθούς, θα στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια (εικόνες)

Τι είπε για μέσο και κατώτατο μισθό ο πρόεδρος της ΝΔ, λίγες μέρες πριν τις δεύτερες κάλπες.

«Ξέρετε ότι μια κεντρική μου δέσμευση είναι πολύ συγκεκριμένη: η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία των καλύτερων μισθών για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Μας λένε “πώς θα πετύχετε τους καλύτερους μισθούς;”. Τους λέω, για να δούμε τι πετύχαμε την περασμένη τετραετία. Έβλεπα τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗΣ, πήγαμε από μέσο μισθό 1.050 ευρώ σε μέσο μισθό 1.200 ευρώ μέσα σε μία τετραετία.

Θα φτάσουμε το μέσο μισθό στην πατρίδα μας στα 1.500 ευρώ και τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ. Με περισσότερες επενδύσεις, με περισσότερες θέσεις εργασίας, με εργοδότες οι οποίοι θα είναι διατεθειμένοι να πληρώνουν καλύτερους μισθούς γιατί θα ψάχνουν εξειδικευμένο προσωπικό, όπως, παραδείγματος χάρη, γίνεται στο Πέραμα, από την άλλη πλευρά του περάσματος.

Πήγα πριν από τις εκλογές και είδα τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη να σφύζει πάλι από ζωή, με χαρούμενους εργαζόμενους οι οποίοι παίρνουν καλούς μισθούς και, επιτέλους, ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία», σημείωσε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στη Σαλαμίνα.

Ολόκληρος ο χαιρετισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σαλαμίνα:

Σας ευχαριστώ γι’ αυτή τη θερμή υποδοχή.

Φίλες και φίλοι, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες της Σαλαμίνας, της Εκλογικής Περιφέρειας Β’ Πειραιά, είμαι σήμερα εδώ, κα Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, για να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην καθεμία και στον καθένα ξεχωριστά για την τεράστια εκλογική επιτυχία που πετύχαμε στη Σαλαμίνα. Οφείλεται σε εσάς αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Αναρωτιέμαι πόσοι, άραγε, θα μπορούσαν να είχαν προβλέψει πριν από τις εκλογές ότι εδώ στη Σαλαμίνα θα αυξάναμε τα ποσοστά μας κατά 8 μονάδες και θα φτάναμε σχεδόν στο 50%. Αναρωτιέμαι πόσοι θα ήταν διατεθειμένοι πριν από τις εκλογές να στοιχηματίσουν ότι σε ολόκληρη τη Β΄ Πειραιά θα κάναμε τη μεγάλη ανατροπή και θα φέρναμε τη Νέα Δημοκρατία με διαφορά πρώτη πολιτική δύναμη.

Κι όμως, μπορέσαμε και πετύχαμε αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι, διότι οι πολίτες της Σαλαμίνας, οι πολίτες της εκλογικής Περιφέρειας Β’ Πειραιά, επιβράβευσαν το σημαντικό έργο το οποίο επιτέλεσε η κυβέρνησή μας αυτή την τετραετία. Επιβράβευσαν την επιστροφή στην ανάπτυξη, επιβράβευσαν τη στιβαρή πολιτική στα εθνικά θέματα, επιβράβευσαν τη γλώσσα της αλήθειας και του πραγματισμού. Και απέρριψαν τον διχασμό, την τοξικότητα, τον κυνισμό και την επιστροφή στο χθες. Ήταν μήνυμα ελπίδας, αισιοδοξίας και ενότητας αυτό το οποίο έστειλε η κάλπη της 21ης Μαΐου.

Ταυτόχρονα, όμως, η κάλπη της 21ης Μαΐου, φίλες και φίλοι, έστειλε σε όλες και σε όλους ένα μεγάλο μήνυμα ευθύνης. Οι πολίτες εναπόθεσαν για ακόμα μία φορά την εμπιστοσύνη τους στη Νέα Δημοκρατία και πετύχαμε κάτι το οποίο ουδέποτε η παράταξή μας είχε καταφέρει ξανά στο παρελθόν. Τι δηλαδή; Να αυξήσουμε τα ποσοστά μας και τον απόλυτο αριθμό ψήφων από εκλογή σε εκλογή, όντας στην κυβέρνηση. Δεν το είχαμε πετύχει ποτέ αυτό, από το 1974 και μετά. Είναι η πρώτη φορά που το καταφέρνουμε.

Όμως, γιατί είμαστε σήμερα εδώ; Γιατί κάνουμε μία ακόμα προεκλογική συγκέντρωση μέσα στο καλοκαίρι; Για τον απλούστατο λόγο ότι υπάρχει μία κάλπη ακόμα. Δεν τελειώσαμε τη δουλειά. Εάν οι εκλογές της 21ης Μαΐου είχαν γίνει με το εκλογικό σύστημα το οποίο θα ισχύσει στην κάλπη της 25ης Ιουνίου, η χώρα θα είχε ήδη σήμερα σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση. Αυτό επέλεξε ο ελληνικός λαός. Ο μόνος λόγος που δεν την έχουμε είναι ακριβώς διότι κάποιοι επέλεξαν, μέσα από το καπρίτσιο της απλής αναλογικής, να υποχρεώσουν τη χώρα να οδηγηθεί σε μία ακόμα εκλογική αναμέτρηση.

Ας είναι, όμως. Δεν πειράζει. Έχουμε μία ευκαιρία ακόμα, στην κάλπη της 25ης Ιουνίου, να στείλουμε ένα ακόμα πιο ηχηρό μήνυμα και, γιατί όχι, στη Σαλαμίνα να φτάσουμε το 50%. Αυτός είναι ο στόχος τον οποίο πρέπει να βάλουμε. Γιατί; Γιατί τίποτα δεν έχει τελειώσει, διότι εμείς που είμαστε πια έμπειροι στα πολιτικά ξέρουμε ότι κάθε εκλογή ξεκινάει από την αρχή. Το γνωρίζουμε καλά, το γνωρίζετε κι εσείς ότι οι κάλπες το πρωί της 25ης Ιουνίου θα είναι άδειες, πρέπει να ξαναγεμίσουν. Θα γεμίσουν με πολλά ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και όταν θα κάνουμε τη καταμέτρηση το βράδυ των εκλογών, θα υπάρχει ένας μεγάλος νικητής: η Νέα Δημοκρατία, η οποία θα εγγυηθεί τη σταθερή πορεία της ευημερίας στη χώρα για τη δεύτερη τετραετία.

Όμως, φίλες και φίλοι, για να μπορέσουμε να αυξήσουμε κι άλλο τα ποσοστά μας -και αυτό είναι κάτι εφικτό- πρέπει τις τελευταίες 10 μέρες, από τώρα μέχρι τις εκλογές, να μην μιλήσουμε για το παρελθόν, αλλά να μιλήσουμε για το μέλλον, γι’ αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε την επόμενη τετραετία. Για το σχέδιό μας για μια οικονομία η οποία θα αναπτύσσεται, για καλύτερους μισθούς, για περισσότερες θέσεις εργασίας. Για το πώς -με αφορμή την παρουσία του Γιώργου Πατούλη- θα στηρίξουμε κι άλλο την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο Δήμος Σαλαμίνας ήταν ο πρώτος Δήμος ο οποίος πτώχευσε. Και αν δεν υπήρχε η στήριξη της κυβέρνησης δεν θα μπορούσε να είχε επανέλθει σε πορεία οικονομικής εξυγίανσης.

Να τα θυμόμαστε όλα αυτά, γιατί εμείς είμαστε κοντά στην αυτοδιοίκηση και του β’ και του α’ βαθμού, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι τα μικρά τοπικά σας προβλήματα, οι Δήμοι και οι Περιφερειάρχες πρέπει να τα λύνουν πάντα με την αρωγή του κράτους.

Να γνωρίζετε όλες και όλοι ότι η πολιτική της ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων θα συνεχιστεί. Θα συνεχιστεί από την κυβέρνηση αυτή διότι μία ισχυρή χώρα, μία χώρα με αυτοπεποίθηση, πρέπει να μπορεί να υπερασπίζεται την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και για να μπορούμε να παίξουμε τον ρόλο μας ως παράγοντας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, η δέσμευση η δική μου και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις θα εξακολουθούν να ενισχύονται από το περίσσευμα του Έλληνα φορολογούμενου. Γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε όταν βρισκόμαστε σε μία δύσκολη γειτονιά, με έναν ερειστικό και προκλητικό γείτονα.

Η επόμενη, λοιπόν, τετραετία, φίλες και φίλοι, θα είναι η τετραετία στην οποία η χώρα μπορεί πραγματικά να κάνει το μεγάλο άλμα και να αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες και παθογένειες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν.Ξέρω ότι και σήμερα ακόμα δεν έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα. Ξέρω ακόμα ότι υπάρχουν προβλήματα με την ακρίβεια. Η ακρίβεια στα τρόφιμα εξακολουθεί και επιμένει και πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό.

Αλλά αυτό το ζήτημα δεν λύνεται μόνο με ενισχύσεις τύπου Market Pass, λύνεται πρωτίστως με καλύτερους μισθούς και με περαιτέρω μείωση φόρων για να μπορέσουμε να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων. Με κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος σε βάθος τετραετίας, με αύξηση του αφορολόγητου για κάθε παιδί, διότι ο σκοπός μας είναι να στηρίξουμε πρώτα και πάνω απ’ όλα την ελληνική οικογένεια.

Η χώρα αντιμετωπίζει σήμερα ένα διαχρονικό πρόβλημα το οποίο τείνει να αποκτήσει χαρακτηριστικά κρίσης και δεν είναι άλλο από το δημογραφικό. Εμείς θα στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια και κυρίως την εργαζόμενη μάνα για να μπορεί πιο εύκολα να αποκτήσει παιδιά, αλλά ταυτόχρονα να συνδυάζει τις υποχρεώσεις της ανατροφής των παιδιών μαζί με τους πατεράδες, οι οποίοι και αυτοί πρέπει να παίζουν ολοένα και περισσότερο ρόλο, μαζί με τη δυνατότητα να έχουν και μία επαγγελματική σταδιοδρομία και να μπορoύν περισσότερες γυναίκες να μπαίνουν στην αγορά εργασίας και να στηρίζουν το οικογενειακό εισόδημα.

Ταυτόχρονα, για τους παππούδες, θα πω μία κουβέντα. Κατ’ αρχάς, θα πω μία κουβέντα για τους συνταξιούχους -επειδή αυτό είναι κάτι το οποίο το ακούω από παντού: τον λογαριασμό για τον νόμο Κατρούγκαλου τον στείλατε σε αυτόν ο οποίος τον ψήφισε. Το δικό μας χρέος είναι να εξακολουθούν να αυξάνονται οι συντάξεις. Με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα μπορείτε να περιμένετε καλές ετήσιες αυξήσεις στις συντάξεις. Και για όσους έπεσαν θύμα της προσωπικής διαφοράς, θα εξακολουθούμε να σας στηρίζουμε έως ότου η προσωπική διαφορά σβήσει.

Και μία κουβέντα, φίλες και φίλοι, γιατί είναι και κάτι το οποίο το ακούω συνέχεια, για τη δεύτερη μεγάλη προτεραιότητα της επόμενης τετραετίας, που δεν είναι άλλη από τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας.Ξέρετε ότι τα τέσσερα χρόνια που ήμασταν στην κυβέρνηση διαχειριστήκαμε πολλές κρίσεις, ίσως η πιο δύσκολη ήταν η κρίση της πανδημίας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας κατάφερε και στάθηκε όρθιο, ταυτόχρονα όμως, επειδή η προτεραιότητά μας ήταν στην αντιμετώπιση της πανδημίας, κάποιες από τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να υλοποιήσουμε αναπόφευκτα έμειναν πίσω.

Γι’ αυτό και η δεύτερη τετραετία θα είναι τετραετία στην οποία το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα αλλάξει όψη. Θα προσλάβουμε 10.000 γιατρούς και νοσηλευτές σε ορίζοντα τετραετίας. Αναμορφώνουμε τα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων μας. Ξαναφτιάχνουμε από την αρχή σχεδόν όλα τα Κέντρα Υγείας της χώρας. Στηρίζουμε ακόμα παραπάνω τον θεσμό του Προσωπικού Γιατρού, ο οποίος για πρώτη φορά κάνει τα πρώτα του βήματα, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε πρωτοβάθμια περίθαλψη πριν οι συμπολίτες μας αναγκαστούν να φτάσουν στο νοσοκομείο.

Και, βέβαια, δίνουμε μεγάλη έμφαση στις προληπτικές εξετάσεις. Για όλες τις γυναίκες οι οποίες είναι μαζί μας, ειδικά τις γυναίκες άνω των 50, γνωρίζετε σήμερα ότι για πρώτη φορά λάβατε ένα μήνυμα από την ελληνική πολιτεία για δυνατότητα δωρεάν μαστογραφίας σε δημόσια ή ιδιωτική δομή. Προσέξτε, δωρεάν μαστογραφία σε δημόσια ή ιδιωτική δομή και μέχρι στιγμής έχουμε εντοπίσει σχεδόν 8.000 περιστατικά καρκίνου του μαστού -δεν το γνώριζαν οι γυναίκες αυτές- σε πρώιμο στάδιο, με πάρα πολύ καλή δυνατότητα πλήρους ίασης. Αυτό σημαίνει δημόσια πολιτική υγείας στην πράξη. Και επειδή πολλή φασαρία έγινε τελευταία και για τα ζητήματα της αντιμετώπισης του καρκίνου -νομίζω στις οικογένειές μας όλοι έχουμε περάσει από αυτήν τη μεγάλη δοκιμασία, να έχουμε κάποιον συγγενή μας με καρκίνο- θέλω να πω μόνο δύο πράγματα.

Η κυβέρνηση αυτή υλοποίησε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα το οποίο έχει ήδη αρχίσει και τρέχει, λέγεται «ΟΙΚΟΘΕΝ». Τι είναι το πρόγραμμα «ΟΙΚΟΘΕΝ»; Να μπορεί να έχει ένας καρκινοπαθής τη δυνατότητα να λάβει τη θεραπεία του, τη χημειοθεραπεία του, στο σπίτι του. Από το να τρέχει στο «Μεταξά» ή στο «Τζάνειο» Νοσοκομείο, θα έρχεται ο γιατρός και ο νοσηλευτής στο σπίτι του θα του χορηγεί τη θεραπεία. Είναι μία μεγάλη τομή για τους καρκινοπαθείς συμπολίτες μας.

Και βέβαια, να επαναλάβω για ακόμα μία φορά τη δέσμευσή μου: δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει οποιοσδήποτε ασθενής με καρκίνο στη χώρα μας ο οποίος, εφόσον το κρίνει ο γιατρός του, να μην έχει πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή θεραπεία που προσφέρει η επιστήμη, δωρεάν, τελεία και παύλα. Για να σταματήσουν κι όλες αυτές οι ψευδείς φήμες περί δήθεν ιδιωτικοποίησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και διάφορες άλλες σαχλαμάρες τις οποίες ακούω σήμερα από την απελπισμένη αντιπολίτευση.

Εμείς θα στηρίξουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, και όπου χρειάζεται -προσέξτε, γιατί κι αυτό μπορεί να γίνει, γίνεται ήδη σήμερα που μιλάμε όπου χρειάζεται- η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα αυτή δεν πρόκειται ποτέ να αποβεί σε βάρος του ασφαλισμένου. Δωρεάν θα είναι η παροχή υπηρεσιών, είτε μιλάμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είτε για υπηρεσίες τις οποίες μπορεί να παρέχει και ο ιδιωτικός τομέας συμπληρωματικά προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Για όλα αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, πρέπει να μιλήσουμε τις τελευταίες 10 μέρες, πηγαίνοντας προς τις εκλογές και εξηγώντας γιατί είναι τόσο σημαντικό σε αυτή την κάλπη να υπάρχει ασφαλής και σταθερή πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας.Νομίζω ότι κανείς δεν θα ήθελε να βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση είτε να έχουμε μία οριακή πλειοψηφία μετά την επόμενη κάλπη, είτε να βρεθούμε με 148-149 βουλευτές. Και σε αυτή την περίπτωση, προσέξτε, τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά το ΠΑΣΟΚ, τι μας λέει; «Και 149 βουλευτές να έχετε, εμένα δε με ενδιαφέρει να κυβερνήσω, δεν θέλω να αναλάβω αυτήν την ευθύνη, μένω στην αντιπολίτευση».

Τους απαντάμε, λοιπόν, πολύ καλά θα κάνετε, μόνο που οι πολίτες ψηφίζουν για κυβέρνηση και όχι για αντιπολίτευση. Σήμερα η μόνη δύναμη ευθύνης η οποία είναι διατεθειμένη με σχέδιο να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας είναι η Νέα Δημοκρατία. Όλοι οι υπόλοιποι διαγκωνίζονται για το ποιος θα έχει το ρετιρέ στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Γι’ αυτό λοιπόν θέλουμε αυτή τη σταθερή πλειοψηφία. Για να μπορούμε να προχωρήσουμε στις μεγάλες αλλαγές. Να μπορούμε, παραδείγματος χάρη, να κάνουμε πράξη την αξιολόγηση στο Δημόσιο, η οποία είναι τόσο σημαντική για να μπορούμε να παρέχουμε στους πολίτες ποιοτικές υπηρεσίες και να ανταμείβουμε και τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι κάνουν καλά τη δουλειά τους -και είναι πάρα πολλοί.

Γι’ αυτό και σήμερα η χώρα έχει ανάγκη από μια σταθερή πλειοψηφία, για να μην ξαναμπλέκουμε σε περιπέτειες και να μπορέσουμε από τις 26 Ιουνίου να σηκώσουμε τα μανίκια, να συνεχίσουμε τη δουλειά, να δουλεύουμε για την καθεμία για τον καθένα ξεχωριστά, για να κάνουμε τις ζωές σας καλύτερες. Αυτό τελικά ήταν και το μεγάλο μήνυμα των εκλογών της 21ης Μαΐου. Επιβραβεύτηκε μία κυβέρνηση η οποία έδωσε έμφαση στην αποτελεσματικότητα, η οποία κατάλαβε ότι τα προβλήματα των πολιτών δεν έχουν χρώμα και στη συνεργασία που είχαμε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν κοιτάξαμε ποτέ τι ψήφιζαν οι Δήμαρχοι. Ποτέ. Όποιος Δήμαρχος χρειαζόταν τη στήριξη του κράτους την είχε, γιατί ξέρουμε ότι πρέπει να είμαστε αρωγοί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, γιατί τα προβλήματα τελικά δεν έχουν χρώμα. Και για την επόμενη μέρα ένα πράγμα μπορώ να σας εγγυηθώ: εφόσον οι πολίτες με εμπιστευτούν και πάλι θα είμαι Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων και χρέος μου είναι και πάλι να ενώσω την ελληνική κοινωνία.

Εμείς δεν επενδύσαμε ποτέ στο διχασμό, επενδύσαμε μόνο στην ενότητα. Θέλουμε η χώρα να προκόβει συνολικά και η χώρα θα προκόψει συνολικά με μια σταθερή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πιο έμπειρη, πιο έτοιμη τώρα να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις. Να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι και για τη Σαλαμίνα και για την εκλογική Περιφέρεια Β’ Πειραιά συνολικά και για όλη την Ελλάδα -και το πιστεύω αυτό που σας λέω- οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας.

Είμαστε στην αρχή ενός πολύ θετικού κύκλου για την πατρίδα μας, ενός κύκλου ευημερίας. Τονίζω, όμως, ευημερίας με λιγότερες ανισότητες. Ενός κύκλου που το κράτος θα μπορεί να επιστρέφει τον πλούτο τον οποίο η οικονομία δημιουργεί πίσω στην κοινωνία με ποιοτικές παροχές υγείας, παιδείας, ασφάλειας, αυτό το οποίο περιμένετε από το κράτος. Με ένα κράτος το οποίο θα είναι δίπλα σας σε κάθε δυσκολία και το οποίο θα στηρίζει τους πιο αδύναμους. Επιτρέψτε μου να τελειώσω αυτή την παρουσία μου σήμερα εδώ στη Σαλαμίνα, με μία ωραία ιστορία η οποία νομίζω ότι δείχνει το πραγματικό μας ενδιαφέρον για τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, γι’ αυτούς τους οποίους ποτέ δεν κοίταξε η ελληνική πολιτεία, αποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο ποιοι είναι οι πραγματικοί προοδευτικοί σε αυτό τον τόπο.

Ίσως είδατε ένα μικρό βιντεάκι με την ιστορία ενός φίλου μου, του αστέγου Κώστα, ο οποίος βρισκόταν στον Πειραιά, εδώ απέναντι, και ο οποίος, επειδή κάποιοι έσκυψαν πάνω στο πρόβλημά του, του βρήκαν ένα σπίτι και του βρήκαν μία δουλειά.Αυτή είναι ίσως η καλύτερη απόδειξη γιατί η Νέα Δημοκρατία τελικά ενδιαφέρεται για τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, γιατί στέκεται δίπλα σε αυτούς οι οποίοι μπορεί να έπεσαν και τους βοηθάει να ξανασηκωθούν στα πόδια τους. Γιατί μην ξεχνάτε ένα πράγμα: εμείς, η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή, είμαστε η πλατιά λαϊκή παράταξη που βλέπει πέρα από τα χρώματα και πέρα από τις ταμπέλες και ενώνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες στον δρόμο της προκοπής.

Σταθερά, τολμηρά, μπροστά, πάμε λοιπόν για μία ακόμα μεγάλη νίκη και πάμε να κερδίσουμε μαζί το στοίχημα εδώ, στη Σαλαμίνα, να φέρουμε ακόμα καλύτερα ποσοστά.

Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη, καλό αγώνα και με το καλό να ξαναβρεθούμε εδώ νικητές. Για το καλό της Ελλάδος πάμε μαζί να γράψουμε τη δική μας ιστορία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

