Εκλογές - Μητσοτάκης: η επίσκεψη σε πρώην άστεγο και η νέα ζωή του (βίντεο)

“Άλλο να είσαι μέσα σε σπίτι κι άλλο στο λιμάνι εκτεθειμένος”, είπε στον Πρόεδρο της ΝΔ, ο κ. Κώστας, η ζωή του οποίου άλλαξε άρδην, λίγους μήνες αφότου αφηγήθηκε στον τότε Πρωθυπουργό, όσα βίωνε.

Το ημερολόγιο έγραφε 22 Ιανουαρίου 2022 όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρισκόταν ως Πρωθυπουργός απρόσμενα στην προβλήτα Ε7 του Λιμανιού του Πειραιά για να συναντήσει τους άστεγους συνανθρώπους μας που διέμεναν στο σημείο.

Ανάμεσά τους ήταν ο Κώστας Ζ. Ο κύριος Κώστας, μια φιγούρα γνωστή σε όλους όσοι είχαν περάσει από εκεί. Ετών 63, με καταγωγή από την Ξάνθη. Εκεί πέρασε ένα μεγάλο διάστημα της ζωής του καθώς δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά, φτάνοντας δε στο σημείο να δίνει εργασία ακόμη και σε 25 υπαλλήλους στις επιχειρήσεις που διατηρούσε. Κι όμως, η ζωή του πήρε μια αναπάντεχη τροπή που τον οδήγησε σε καθεστώς αστεγίας στην Αθήνα.

Ο κύριος Κώστας, όπως τότε είχε αναφέρει στον Κυριάκο Μητσοτάκη, διαβιούσε ήδη 1,5 χρόνο στην προβλήτα και θέλησε να μοιραστεί μαζί του τα προβλήματα «της οικογένειάς του», όπως αποκαλούσε τους ανθρώπους που είχαν μετατρέψει την προβλήτα σε σπίτι τους. Προβλήματα που αναζητούσαν λύση όπως εκείνο της στέγης, της παροχής φαγητού, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αλλά και της εργασίας. Τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ακούσει τον κ. Κώστα πολύ προσεκτικά και είχε δεσμευτεί ότι και με τη δική τους θέληση αυτά θα αλλάξουν.

Τον Νοέμβριο του 2022 αυτό συνέβη για τον κ. Κώστα. Ο ίδιος τώρα ένιωθε έτοιμος να πάρει τη ζωή στα χέρια του και μέσα από το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία» βρέθηκε σπίτι στα Καμίνια για εκείνον αλλά και μια δουλειά από συμβαλλόμενους από το πρόγραμμα εργοδότες που ανταποκρίνεται στις ικανότητες του και την ηλικία του. Ήδη, έχουν συμπληρωθεί επτά μήνες ως ωφελούμενος του προγράμματος και η ζωή του, πλέον, έχει αλλάξει δραστικά.

Πριν λίγες ημέρες, μάλιστα, βρέθηκε στα Θεωρεία της Βουλής των Ελλήνων ως ο μοναδικός προσκεκλημένος του υποψηφίου Βουλευτή Επικρατείας της ΝΔ, Γιώργου Σταμάτη, με τον οποίον τους ενώνει πλέον μια δυνατή φιλία.

«Σε μια στιγμή όλα χάθηκαν», συνήθιζε ο κ. Κώστας να ομολογεί. Αλλά σε μια επόμενη μπορεί και όλα να αρχίζουν ξανά.

Δείτε το βίντεο της νέας συνάντησης του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κώστα Ζ.:

