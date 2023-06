Υγεία - Περιβάλλον

Δωρεά οργάνων από δυο αποβιώσαντες στο “Σωτηρία”

Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, 10 και 11 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε δωρεά οργάνων από δύο αποβιώσαντες δότες που νοσηλεύονταν στις ΜΕΘ του νοσοκομείου «Η Σωτηρία».

Οι οικογένειες των δοτών, ενός 54χρονου και ενός 65χρονου άνδρα, αφού ενημερώθηκαν από τους ιατρούς, συναίνεσαν στη δωρεά, προσφέροντας ελπίδα σε πάνω από 10 ασθενείς. Κατόπιν της συναίνεσής τους ενημερώθηκε ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), το πρωί της Παρασκευής και άμεσα ξεκίνησαν οι διαδικασίες αξιολόγησης της καταλληλότητας των οργάνων προς μεταμόσχευση και οργάνωσης των χειρουργείων.

Για την πραγματοποίηση των δύο χειρουργείων προσήλθαν στο Νοσοκομείο «Η Σωτηρία», μεταμοσχευτικές ομάδες από τον Ευαγγελισμό, το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το Παλέρμο της Ιταλίας και από το «Γεννηματάς».

Η μεγάλη αυτή επιχείρηση δεν θα μπορούσε να εξελιχθεί με επιτυχία χωρίς τη πολύτιμη συμβολή και συνεργασία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των ΜΕΘ και των χειρουργείων του νοσοκομείου, αναφέρει ο ΕΟΜ, ο οποίος ευχαριστεί θερμά τις οικογένειες των δύο δοτών, ευελπιστώντας η πράξη τους αυτή να προσφέρει ένα ελάχιστο νόημα στην απώλειά τους.

