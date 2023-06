Life

“Οι Προδότες”: “Επικίνδυνο” και γεμάτο... γρίφους το επεισόδιο της Τετάρτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιον Προδότη εμπιστεύονται οι Πιστοί και ποιον ετοιμάζονται να πετάξουν έξω; Πάρτε μία γεύση από το νέο συναρπαστικό επεισόδιο.

-

Απόψε στις 21:00, «Οι Προδότες» συνεχίζουν να παίζουν το παιχνίδι τους, το οποίο θα αποδειχθεί «επικίνδυνο» και γεμάτο… γρίφους! Ποιον Προδότη εμπιστεύονται οι Πιστοί και ποιον ετοιμάζονται να πετάξουν έξω;

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης με ένα άγγιγμά του στον ώμο όρισε τους τρεις Προδότες του παιχνιδιού, την Μαρίνα Καρατζόγλου, τον Κωνσταντίνο Μιραλλάη και τον Γιώργο Κώτογλου, οι οποίοι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν υποστεί κάποια απώλεια.

Στον μακρύ κατάλογο των θυμάτων αυτής της εβδομάδας, μπήκαν μόνο Πιστοί: η Μαριάννα Γιαλλούση και ο Verone που ψηφίστηκαν λανθασμένα στη Στρογγυλή Τράπεζα από τους συμπαίκτες τους γιατί τους θεωρούσαν Προδότες, αλλά και οι Βασίλης Βασιλείου και Σία Καρβελά που έφυγαν… βράδυ, αφού δολοφονήθηκαν από τους Προδότες.

Οι Αποστολές της περασμένης εβδομάδας στέφθηκαν σε γενικές γραμμές με επιτυχία, καθώς στα μέχρι τώρα αγωνίσματα Πιστοί και Προδότες κατάφεραν να συγκεντρώσουν 25.500 ευρώ.

Απόψε στις 21:00, κι ενώ το παιχνίδι προχωράει, οι παίκτες θα κατέβουν για πρώτη φορά στο Οπλοστάσιο, εκεί όπου όποιος βρει την Ασπίδα Προστασίας, δεν μπορεί να δολοφονηθεί από τους Προδότες.

Μια έκπληξη του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη αναστατώνει την Έπαυλη. Ο Γιάννης Σαραφίδης και η Αναστασία Πασιά, που είχαν αποχωρήσει την 1η μέρα, επιστρέφουν στην Έπαυλη ως Πιστοί. Οι συμπαίκτες τους, όμως, δεν γνωρίζουν την ταυτότητά τους... 17 παίκτες θα καταφθάσουν και πάλι στην αίθουσα του πρωινού και θα μάθουν ποιος ή ποια δολοφονήθηκε το προηγούμενο βράδυ από τους Προδότες.

Στη συνέχεια, τους περιμένει μια ακόμη Αποστολή που μπορεί να προσθέσει άλλα 6.000 ευρώ στο Έπαθλό τους.

Αφού επιστρέψουν στην Έπαυλη και αναλύσουν τις υποψίες και τις θεωρίες τους, οι παίκτες θα πάνε στην Στρογγυλή Τράπεζα για να ψηφίσουν και διώξουν κάποιον.

Θα καταφέρουν να βρουν τον 1ο τους Προδότη; Ή θα συνεχίσουν το σερί των αποτυχημένων επιλογών; Αφού αποκαλυφθεί η ταυτότητα του παίκτη που εκδιώχτηκε, έρχεται η σειρά των Προδοτών να συναντηθούν στο Κονκλάβιο και να αποφασίσουν την επόμενή τους κίνηση.

#Prodotes

Instagram: @prodotes.ant1tv

Twitter: @prodotes_ant1tv

Facebook: @prodotes.ant1tv





Ειδήσεις σήμερα:

Καλαμάτα: Διασωληνωμένος ο 15χρονος από το τροχαίο με το ηλεκτρικό πατίνι (εικόνες)

Ναρκωτικά: Μεγάλη ποσότητα χασίς βρέθηκε σε σπίτι (εικόνες)

Ευρωμπάσκετ: Το “θαύμα” του ‘87 – Τα τελευταία λεπτά του τελικού, η νίκη και οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί (βίντεο)

Gallery