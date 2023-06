Οικονομία

ΗΠΑ – πληθωρισμός: “Βουτιά” στο χαμηλότερο των δυο τελευταίων ετών

Η εξέλιξη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, η Fed να μην προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων.

Ο πληθωρισμός υποχώρησε σημαντικά τον Μάιο στις ΗΠΑ, φτάνοντας στο χαμηλότερο σημείο του εδώ και δύο χρόνια, μια χαρμόσυνη είδηση για την αγοραστική δύναμη των Αμερικανών αλλά και για την ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed),.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 4%, σε ετήσια βάση, έναντι 4,9% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας. Το επίπεδο αυτό είναι εντός των ορίων που ανέμεναν οι αναλυτές και το χαμηλότερο από τον Μάρτιο του 2021. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2022 ο πληθωρισμός έχει υποδιπλασιαστεί, αφού τότε είχε φτάσει το 9,1%, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 ετών.

Ο πληθωρισμός των στοιχείων ενεργητικού οφείλεται κατά κύριο λόγο στις υψηλές τιμές των ακινήτων ενώ και η τιμή των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αυξήθηκε επίσης. Αντιθέτως, το κόστος της ενέργειας υποχώρησε κατά 3,6% μέσα σε έναν μήνα και συνολικά κατά 11,7% σε ετήσια βάση.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές των καταναλωτικών ειδών αυξήθηκαν τον Μάιο κατά 0,1% έναντι 0,4% τον Απρίλιο. Η επιβράδυνση είναι μεγαλύτερη της αναμενόμενης, αφού οι αναλυτές υπολόγιζαν ότι και τον Μάιο θα ήταν στο 0,4%.

Αν εξαιρεθούν οι τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, ο λεγόμενος υφέρπων πληθωρισμός παραμένει σταθερός σε μηναία βάση, στο 0,4% αλλά έχει υποχωρήσει στο 5,3% σε ετήσια βάση.

Τους τελευταίους 14 μήνες τα επιτόκια έχουν αυξηθεί περίπου δέκα φορές.

