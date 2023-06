Οικονομία

ΔΥΠΑ - Παιδικές κατασκηνώσεις: Οι οριστικοί δικαιούχοι για το πρόγραμμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις είναι 70.000 και ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 35 εκατ. ευρώ.

-

Αναρτήθηκαν σήμερα, Τρίτη 13 Ιουνίου 2023, τα οριστικά μητρώα δικαιούχων και οι οριστικοί πίνακες αποκλειομένων του «προγράμματος διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2023» στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) www.dypa.gov.gr.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου 2023 έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2023 για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2023 για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω.

Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης, ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους πυρόπληκτους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ.Άννας, η διαμονή μπορεί να έχει διάρκεια έως 30 συνεχόμενες ημέρες.

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελούμενων παιδιών τους σε παιδική κατασκήνωση του μητρώου παρόχων της ΔΥΠΑ, μέσω επιταγής διαμονής σε παιδικές κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις είναι 70.000 και ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 35 εκατ. ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/paidikes-kataskinwseis.

Ειδήσεις σήμερα:

Λούνα Παρκ λειτουργούσε 17 χρόνια χωρίς άδεια

Στρεπτόκοκκος: Θετικά επτά παιδιά από το περιβάλλον του 7χρονου

Σίλβιο Μπερλουσκόνι: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του