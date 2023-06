Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Αταλάντη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέος σεισμός αναστάτωσε τους κατοίκους. Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης.

-

Νέος σεισμός σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης την Αταλάντη προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών η δόνηση ήταν μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, είχε εστιακό βάθος 11,8 χιλιόμετρα και σημειώθηκε 12 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αταλάντης.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι - Τραυματίστηκαν παιδιά (εικόνες)

Το Περού καταδίκασε σε φυλάκιση 13χρονο θύμα βιασμού και αιμομιξίας

Στρεπτόκοκκος: Θετικά επτά παιδιά από το περιβάλλον του 7χρονου