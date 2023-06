Κόσμος

ΗΠΑ - Τραμπ: “Αθώος” δήλωσε στο δικαστήριο του Μαϊάμι (εικόνες)

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου του Μαϊάμι, για την υπόθεση με τα διαβαθμισμένα έγγραφα του Λευκού Οίκου.

Αθώος δήλωσε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μαϊάμι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε βάρος του οποίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για την κατοχή διαβαθμισμένων εγγράφων εθνικής ασφαλείας μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο.

«Αναμφίβολα δηλώνουμε αθώοι», είπε ο συνήγορός του Τοντ Μπλανς κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας που δεν μεταδόθηκε απευθείας, αφού δεν επιτράπηκαν οι κάμερες τηλεοπτικών συνεργείων, όπως ανέφερε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Ο 77χρονος Τραμπ αποχώρησε από το δικαστήριο χωρίς να του επιβληθούν περιοριστικοί όροι ή να απαιτηθεί καταβολή χρηματικής εγγύησης. Η αυτοκινητοπομπή του εγκατέλειψε το δικαστικό μέγαρο λίγα λεπτά πριν από τις 16:00 (τοπική ώρα, 23:00 ώρα Ελλάδος), ενώ υποστηρικτές του φώναζαν συνθήματα όπως «Αγαπούμε τον Τραμπ» και τον επευφημούσαν.

Οι ειδικοί προβλέπουν μια μακρά δικαστική περιπέτεια για τον Ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα, ο οποίος φιλοδοξεί να διεκδικήσει μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο.

Μέχρι στιγμής οι δικαστικές περιπέτειες του πρώην προέδρου δεν έχουν επηρεάσει τη δημοτικότητά του μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων ψηφοφόρων. Δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Δευτέρα δείχνει ότι το 81% των Ρεπουμπλικανών εκτιμά ότι οι κατηγορίες εναντίον του Τραμπ είναι πολιτικά υποκινούμενες. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ο πρώην πρόεδρος εξακολουθεί να προηγείται κατά πολύ των άλλων υποψηφίων για το χρίσμα.

Περίπου το 43% των ψηφοφόρων που δηλώνουν Ρεπουμπλικάνοι δήλωσε ότι ο Τραμπ είναι ο υποψήφιος που προτιμά, έναντι του 22% που στηρίζει τον κυβερνήτη της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις. Στις αρχές Μαΐου το 49% στήριζε τον Τραμπ έναντι του 19% που προτιμούσε τον ΝτεΣάντις, αλλά αυτό ήταν προτού ο κυβερνήτης της Φλόριντα εισέλθει επισήμως στην κούρσα για το χρίσμα.

Ο Τραμπ κατηγορεί τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ότι ενορχηστρώνει την ομοσπονδιακή υπόθεση για να υπονομεύσει την προεκλογική του εκστρατεία. Ο Δημοκρατικός πρόεδρος έχει αρνηθεί να σχολιάσει την υπόθεση.

