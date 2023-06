Κοινωνία

Τροχαίο – Βουλιαγμένης: Μηχανή παρέσυρε ηλικιωμένη

Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος.

Μία ηλικιωμένη παρασύρθηκε το πρωί της Τετάρτης από μοτοσικλέτα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρο Βουλιαγμένης με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στο ρεύμα προς Αθήνα και λόγω αυτού έκλεισε προσωρινά η αριστερή λωρίδα.

Η κίνηση στο σημείο είναι αυξημένη, ενώ η Τροχαία έσπευσε για ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της δεν είναι γνωστή.

Στον οδηγό της μηχανής παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο του τροχαίου.

