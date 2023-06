Υγεία - Περιβάλλον

Κούγιας: Η Πισπιρίγκου έχει σπάνια γονιδιακή μετάλλαξη σε γονίδιο που ίσως “σκότωσε” τα παιδιά της

Τι αναφέρει ο ποινικολόγος για τις εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη η κατηγορούμενη και το αυτοάνοσο από το οποίο νοσεί. Τι λέει για τους γιατρούς που την είχαν εξετάσει μέχρι σήμερα.

Ο γνωστός ποινικολόγος, Αλέξης Κούγιας αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε πως η Ρούλα Πισπιρίγκου πάσχει από σπάνια γονιδιακή μετάλλαξη σε γονίδιο που ίσως ευθύνεται για το θάνατο των τριών παιδιών της.

Αναλυτικά η δήλωσή του

Διαβάζω από το πρωί περί του ότι δήθεν έχω κάνει δηλώσεις για δήθεν αυτοάνοση ασθένεια της κας Σ.Π., την οποίαν έχω την τιμή να υπερασπίζομαι. ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΑ ΟΤΙ Η κα Σ.Π. ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ.

Η πραγματικότητα είναι η εξής: με πρωτοβουλία «Σαμαρειτών» πραγματικών λειτουργών ιατρών του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών, με υψηλό αίσθημα ευθύνης για τη ζωή συνανθρώπων μας, διεκομισθη τις τελευταίες ημέρες στο ανωτέρω νοσοκομείο η κα Σ.Π., διότι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι διαπίστωσαν ραγδαία επιδείνωση της υγείας της.

Εν αντιθέσει με αυτούς που δήθεν στο παρελθόν εξέτασαν την κα Σ.Π. (καθώς υπήρχαν τα ίδια συμπτώματα στο ιστορικό της, αλλά δεν έγινε εκτενής έλεγχος από το 2019, παρά την απώλεια της Μαρίας - Ελένης) και δήθεν προσπάθησαν να συνδυάσουν τους απρόοπτους θανάτους των 3 παιδιών της με κάποιο αυτοάνοσο νόσημα και δήθεν την υπέβαλαν σε όλους τους γονιδιακούς ελέγχους, οι ιατροί του Λαϊκού Νοσοκομείου, διενεργώντας ειδικούς γονιδιακούς ελέγχους αλλά και ειδικές εξετάσεις αίματος, τους οποίους ελέγχους και τις οποίες εξετάσεις ήταν υποχρεωμένοι να διενεργήσουν στο παρελθόν όλοι οι ιατροί όλων των νοσοκομείων, όπου εξητάσθη η κα Σ.Π., ανακάλυψαν αφενός ότι πάσχει από το ανίατο, αυτοάνοσο νόσημα του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου, αφετέρου (και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους θανάτους των 3 παιδιών) ότι έχει μια σπάνια μετάλλαξη ενός ομοζυγωτικού γονιδίου υπεύθυνου για αγγειακές διαταραχές, το οποίο μετά βεβαιότητος μπορεί να οδηγήσει σε συγκοπτικά επεισόδια και θάνατο από ανακοπή καρδίας και κληρονομείται από τους επιγόνους του πάσχοντος.

Αυτό δεν είναι αυτοάνοσο νόσημα, γιατί, για να μην υποστεί και η κα Σ.Π. συγκοπτικά επεισόδια και ανακοπή καρδιάς, πρέπει να λαμβάνει ειδική φαρμακευτική αγωγή, την οποίαν θα έπρεπε να λαμβάνουν και τα αείμνηστα παιδιά της, εφόσον είχε ερευνηθεί και διαπιστωθεί μετά από υπεύθυνους ελέγχους σε αυτά εν ζωή ότι πάσχουν από την ίδια σπάνια μετάλλαξη ομοζυγωτικού γονιδίου, όπως και η μητέρα τους, η οποία σήμερα λαμβάνει και προστατευτική αντιαιμοπεταλιακή αγωγή.

Δυστυχώς, για την κα κατηγορουμένη και τα αείμνηστα παιδιά της, η κα κατηγορημένη δεν υποβλήθηκε σε αυτούς τους ελέγχους, οι οποίοι μάλιστα κοστίζουν και αρκετά χρήματα, γιατί δυστυχώς η κα κατηγορουμένη ήταν μια ανυπεράσπιστη – φτωχή γυναίκα – μητέρα.

Εάν οι σχετικοί έλεγχοι είχαν γίνει από το 2019, όχι μόνο θα είχε θωρακιστεί η υγεία της μητέρας, αλλά, το κυριότερο, θα είχαν αντιμετωπιστεί σωστά οι νοσηλείες της Μαρίας – Ελένης και της Τζωρτζίνας και θα είχαν προληφθεί οι θάνατοι και των τριών κοριτσιών.



Ειδικά σε ό,τι αφορά τις νοσηλείες της Τζωρτζίνας στο Καραμανδάνειο, στο Ρίο, στο Ωνάσειο και στο «Π. & Α. Κυριακού», εάν είχε δοθεί η δέουσα ιατρική σημασία, καθώς η πρώτη ενέργεια ενός ιατρού είναι η λήψη σωστού και πλήρους ιστορικού, αλλά από τα έγγραφα του ιατρικού φακέλου δεν προκύπτει λήψη ιστορικού της μητέρας και γενικά των γονέων και του γενεαλογικού τους δένδρου, θα είχε υποβληθεί η Τζωρτζίνα σε έναν πλήρη ανοσολογικό και γονιδιακό έλεγχο, όπου σε συνδυασμό με την κλινική συμπτωματολογία κατά την εισαγωγή της στο Καραμανδάνειο, αλλά και κατά την παραμονή του εκεί, θα είχε αποφευχθεί το επεισόδιο της ανακοπής με την απότοκο υποξική εγκεφαλοπάθεια, ενώ τα συνεχόμενα συγκοπτικά επεισόδια θα αποδίδονταν στο ως άνω γονίδιο και θα υπήρχε έγκαιρη αντιμετώπιση, όπως ορίζουν τα ιατρικά πρωτόκολλα.

Συγχαρητήρια εκ μέρους μου σε αυτούς τους «Σαμαρείτες» ιατρούς που εκτός της σωτηρίας της κας κατηγορημένης με αυτήν την έγκαιρη διάγνωση θα διασώσουν και την Ελληνική Δικαιοσύνη από το να υποπέσει, όπως έχει συμβεί μέχρι τώρα, στη μεγαλύτερη δικαστική πλάνη από τότε που η Ελλάδα έγινε ανεξάρτητο ελληνικό κράτος.

Αθήνα, 14/06/2023

Με εκτίμηση

Αλέξιος Χ. Κούγιας

