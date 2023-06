Παράξενα

Αυστρία: Σάλος με τα βασανιστήρια 12χρονου από τη μητέρα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονισμένη η κοινή γνώμη παρακολουθεί τις αποκαλύψεις για τα βασανιστήρια στα οποία υπέβαλλε το παιδί η μητέρα του, κρατώντας το κλεισμένο μέσα σε κλουβί για σκύλους.

-

Οι αυστριακές αρχές επιβεβαίωσαν ότι διεξάγουν έρευνα σε βάρος μια γυναίκας για απόπειρα δολοφονίας του 12χρονου γιου της, τον οποίο βασάνιζε και κρατούσε κλεισμένο μέσα σε κλουβί για σκύλους.

Οι αποκαλύψεις έχουν συγκλονίσει την κοινή γνώμη στην Αυστρία, αφότου η υπόθεση ήρθε προ ημερών στο φως της δημοσιότητας. Η 32χρονη, που έχει κριθεί προφυλακιστέα, προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας να αφεθεί ελεύθερη μέχρι τη δίκη, αλλά το αίτημά της απορρίφθηκε.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι η κατηγορούμενη παραμένει υπό κράτηση και ότι η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού με την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος της 32χρονης.

Ήταν 22 Νοεμβρίου 2022 όταν κοινωνική λειτουργός που επισκέφθηκε το σπίτι της, βρήκε το αγόρι σε σχεδόν κωματώδη κατάσταση και κάλεσε ασθενοφόρο. Το παιδί διακομίστηκε με συμπτώματα υποθερμίας στο νοσοκομείο, ενώ η μητέρα του συνελήφθη την επόμενη ημέρα και τέθηκε υπό κράτηση στην πόλη Κρεμς, δυτικά της Βιέννης.

Οι αρχές έστειλαν κοινωνική λειτουργό στο σπίτι της 32χρονης, κατόπιν προτροπής του πατέρα του αγοριού, ο οποίος είναι χωρισμένος και μένει αλλού.

Η γυναίκα κατηγορείται ότι κατέβρεχε τον γιο της «με κρύο νερό πολλές φορές στη διάρκεια της ημέρας, ενώ άφηνε επί ώρες ανοικτά τα παράθυρα του σπιτιού, ακόμη και σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν». Η μητέρα φέρεται να βασάνιζε το αγοράκι από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως τα τέλη Νοεμβρίου του 2022, χτυπώντας το επανειλημμένως, υποσιτίζοντάς το και κρατώντας το κλεισμένο μέσα σε κλουβί για σκύλους.

Η κατάσταση της υγείας του 12χρονου έχει βελτιωθεί σημαντικά μετά την απελευθέρωσή του, αλλά δεν έχει ξεπεράσει το σοκ της κακοποίησής του, όπως είπε στο AFP ο εκπρόσωπος της αυστριακής αστυνομίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Γρίπη - RSV: 37 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα στην Ελλάδα

Βία ανηλίκων - Χολαργός: 13χρονος έδωσε 700 ευρώ για να “σώσει” τον σταυρό του παππού του (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Βασίλης Δημάκης: Οι συμβουλές στον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο και ο “καλός άνθρωπος” Πέτρος Φιλιππίδης (βίντεο)