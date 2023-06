Κοινωνία

Κύκλωμα εκβιαστών: Οι απειλές σε αστυνομικούς, οι ξυλοδαρμοί και οι σοκαριστικοί διάλογοι

Οι «φουσκωτοί» που είχαν γίνει ο φόβος και τρόμος των νοτίων προαστίων, κινούνταν με στρατιωτικό σχηματισμό προκειμένου να προκαλούν με την παρουσία τους φόβο και δέος.

Η επισταμένη ανάλυση των βιντεοληπτικών υλικών από τα σημεία των επιθέσεων, καθώς και η στενή παρακολούθηση των εμπλεκομένων από τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. οδήγησαν στον εντοπισμό και στη σύλληψη των μελών της σκληρής ομάδας των «φουσκωτών» που είχαν γίνει ο φόβος και τρόμος των νοτίων προαστίων.

Πρόκειται για άτομα γνωστά στις Αρχές, με αυξημένη σωματική διάπλαση, τα οποία το πρωί ασχολούνταν με το bodybuilding και τις πολεμικές τέχνες και το βράδυ «επισκέπτονταν» ιδιοκτήτες καταστημάτων «πουλώντας» προστασία. Ο λόγος για έξι αθλητές πυγμαχίας και body building, υπηκόους Ελλάδας, Αλβανίας και Ιράκ, εις βάρος των οποίων απαγγέλθηκαν κατηγορίες για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, εκβίαση, πρόκληση σωματικών βλαβών κ.ά.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση, και βρίσκεται στη διάθεση του kathimerini.gr, περιγράφονται περιστατικά ξυλοδαρμών με ιδιαίτερη βαναυσότητα, ενώ αναφέρεται και ο τρόπος που δρούσε η οργάνωση κατά την προσέγγιση των «στόχων» της.

Ειδικότερα, η ομάδα κινούνταν με αυτοκίνητα που είχαν νοικιαστεί από εταιρείες ή, σε κάποιες περιπτώσεις, τα μέλη της χρησιμοποιούσαν τα δικά τους αυτοκίνητα, αφού πρώτα στρέβλωναν τις πινακίδες κυκλοφορίας. Κατά τη δράση τους, κινούνταν με στρατιωτικό σχηματισμό προκειμένου να προκαλούν με την παρουσία τους φόβο και δέος.

Επίσης φρόντιζαν, όπου ήταν δυνατόν, να «σβήνουν» τα ίχνη τους, ζητώντας από υπαλλήλους καταστημάτων να διαγράφουν το υλικό από τις κάμερες.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Αργυρούπολης, όπου τα μέλη της οργάνωσης, έπειτα από ξυλοδαρμό ιδιοκτήτη νυχτερινού καταστήματος, ζήτησαν από υπάλληλο βενζινάδικου που βρίσκεται δίπλα στο νυχτερινό κατάστημα να σβήσει το καταγεγραμμένο ψηφιακό υλικό.

Παράλληλα, ενδεικτικά της ισχύος που θεωρούσαν ότι διέθεταν στον χώρο όπου κινούνταν είναι τα όσα έλεγαν τα μέλη της ομάδας στα θύματά τους. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα λέει ο φερόμενος ως αρχηγός των εκβιαστών σε ιδιοκτήτη καταστήματος. «Μαζί μου θα μιλάς. Με κανέναν Γιάννη (…) εδώ πέρα λέει η Αργυρούπολη είναι δικιά μου».

Σε άλλη συνομιλία, έτερο μέλος του κυκλώματος αναφέρεται σε ένα κατάστημα που είχε ανοίξει λίγες ημέρες πριν και είχε μπει στο «στόχαστρο» των εκβιαστών. «(…) κατάλαβε ότι, αν μίλαγε εκείνη την ώρα, θα το σπάγανε (το μαγαζί)».

Οι «απειλές» στους αστυνομικούς

Αίσθηση επίσης προκαλεί το γεγονός πως ένα από τα βασικά μέλη της ομάδας, ο φερόμενος ως «υπαρχηγός», σε συνομιλίες με τη μητέρα του και ενώ υποψιάζεται πως παρακολουθείται, δεν δίστασε να εξαπολύσει «απειλές» κατά αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, κάνοντας λόγο για αντίποινα.

«Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να με κρατήσει μακριά από την κόρη μου. Θα το κάνω προσωπικό και μετά οικογενειακό». Όταν η μητέρα του τον ρώτησε τι εννοούσε, τότε εκείνος απάντησε «θα σου εξηγήσω από κοντά. Αυτός που πρέπει να ακούσει στο τηλέφωνο, ακούει (…) Θα το κάνω οικογενειακό, θα κάνω βεντέτα αν μου στερήσουν την κόρη μου με μαγειρέματα».

«Με χτύπησαν στο κεφάλι και στα μάτια»

Την ίδια ώρα, σοκ προκαλούν και οι καταθέσεις των ανθρώπων που έτυχε να βρεθούν στον δρόμο της εγκληματικής οργάνωσης.

Χαρακτηριστική είναι η κατάθεση εμπόρου αυτοκινήτων στο Περιστέρι, ο οποίος τον Μάρτιο του 2023 ξυλοκοπήθηκε άγρια από την ομάδα μπράβων.

«Μπήκαν μέσα στο μαγαζί και οι τρεις από αυτούς ήρθαν κατευθείαν και άρχισαν να με χτυπάνε με γροθιές. Έπεσα κάτω για να καλυφθώ και συνέχισαν να με χτυπάνε. Πρέπει να έφαγα καμιά δεκαριά μπουνιές και μερικές κλωτσιές. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι γνώριζαν πώς να χτυπάνε και όλα τους τα χτυπήματα ήταν στοχευμένα. Τα περισσότερα ήταν στο κεφάλι και στα μάτια».

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο έμπορος αυτοκινήτων είχε δεχθεί επίθεση από τους συλληφθέντες κατά παραγγελία ενός αστυνομικού. Ο τελευταίος (περιγράφεται από τους δράστες ως «διοικητής των διαβατηρίων) φέρεται να είχε προκαταβάλει 15.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη της έκθεσης για την αγορά ενός Ι.Χ. Αυτός, με τη σειρά του, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην υποχρέωσή του, με τον αστυνομικό να απευθύνεται τελικά στην ομάδα των μπράβων! Το εξίσου εντυπωσιακό είναι ότι ο επιχειρηματίας, προκειμένου να αποφύγει την πίεση του αστυνομικού, ζήτησε τη βοήθεια Αλβανών από το περιβάλλον του βαρυποινίτη Αλκέτ Ριτζάι.

Τέλος, να σημειωθεί πως στο «μικροσκόπιο» της ΕΛ.ΑΣ. έχει μπει και μια νεαρή αστυφύλακας από το Α.Τ. Καισαριανής, και αυτό διότι, κατόπιν εντολής των συλληφθέντων, πληκτρολογούσε στις βάσεις δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ. πινακίδες κυκλοφορίας «ύποπτων» αυτοκινήτων.

