Κοινωνία

Κύκλωμα εκβιαστών: Συλλήψεις για “προστασία” και επιθέσεις σε καταστηματάρχες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε επτά άτομα που είχαν γίνει ο φόβος και τρόμος στην Αττική. Τι βρέθηκε στην κατοχή τους μετά από έρευνα. Ποιος ήταν ο τρόπος δράσης τους.

-

Σε επτά συλλήψεις και τρεις προσαγωγές προχώρησε το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής σε ειδική επιχείρηση που πραγματοποίησε σε διάφορες περιοχές του λεκανοπέδίου, η οποία ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της ΕΛΑΣ, οι συλληφθέντες είναι Ελληνες και αλλοδαποί, ενώ κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για ξυλοδαρμούς και εκβιάσεις ιδιοκτητών καταστημάτων. Όσον αφορά τους προσαχθέντες αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι, καθώς δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους.

Σημειώνεται, ότι οι επτά συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν εντός της ημέρας στον εισαγγελέα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για όπλα, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, βαριάς σωματικής βλάβης και εκβιάσεις.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας ενέχονται σε εκβιάσεις ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, βαριές και επικίνδυνες σωματικές βλάβες καθώς και παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες, Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθησαν εφτά μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος τους καθώς και σε βάρος ακόμη τριών (3) μελών σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, εκβίαση, βαριά σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά των υπαλλήλων και για παράβαση των νόμου για τα όπλα, καθώς και του νόμου του Ε.Ο.Φ σε συνδυασμό με περί συμπληρωμάτων διατροφής και της καταπολέμησης της φαρμακοδιέγερσης. Ειδικότερα, έπειτα από πολύμηνη συστηματική έρευνα και αξιοποίηση του συλλεχθεντος προανακριτικού υλικού διακριβώθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν συντονισμένα και συγκροτημένα τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2021 σε περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής.

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της εκβίαζαν ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με το πρόσχημα “παροχής προστασίας” και της “κατά παραγγελίας και έναντι αμοιβής”, προκαλώντας επικίνδυνες και βαριές σωματικές βλάβες σε άτομα, εισπράττοντας χρηματικά ποσά. Επίσης, απαιτούσαν από τα θύματά τους, να απευθύνονται σε αυτή «για την διευθέτηση οποιουδήποτε θέματος» αντικαθιστώντας ουσιαστικά το ρόλο των εκ του νόμου αρμόδιων διωκτικών Αρχών. Μάλιστα, τα μέλη της οργάνωσης σε πολλές περιπτώσεις διακρίνονταν από σκληρότητα, αυξημένη απαξία και αντικοινωνικότητα, ενώ έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε 9 οικίες των μελών της οργάνωσης καθώς και σε 9 οχήματα, τα οποία αποτελούν μέσα τέλεσης των έκνομων ενεργειών τους 4 μοτοσικλέτες και 5 αυτοκίνητα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά :

πλήθος ειδών ένδυσης και υπόδησης, τα οποία τα φορούσαν κατά τη διάρκεια των περιστατικών/αδικημάτων,

8 κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM,

3.860 ευρώ,

2 αλεξίσφαιρα,

31 κυνηγετικά φυσίγγια,

κυνηγητικό όπλο,

σουγιάς,

σιδερογροθιά,

αναδιπλούμενο μαχαίρι,

ζευγάρι χειροπέδες,

3 ενέσεις περιέχουσες αναβολική ουσία άγνωστης μάρκας 2,5 ml,

φιαλίδια περιέχοντα αναβολικές ουσίες,

41δισκία αναβολικών ουσιών καθώς και

ατζέντες-ημερολόγια με σημειώσεις που αφορούσαν την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης.

Σημειώνεται ότι, κατά την επιχείρηση, μέλος της οργάνωσης στη θέα των αστυνομικών τράπηκε σε φυγή ωστόσο ακινητοποιήθηκε παρότι αντιστεκόταν με κλωτσιές και γροθιές, ενώ έτερο μέλος συνελήφθη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων στα Χανιά. Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός ακόμη ατόμου για υπόθαλψη εγκληματία.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις εκβίασης με κατά περίπτωση επιθέσεις σε βάρος καταστηματαρχών ενώ διακριβώθηκε η «παροχή προστασίας» από τα μέλη της οργάνωσης σε 9 καταστήματα. ι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για ομοειδή αδικήματα, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Φίδι σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ προκάλεσε πανικό (εικόνες)

Θεσσαλονίκη - Σύνδρομο Rapunzel: 700 γραμμάρια τρίχες είχε στο στομάχι της μια 14χρονη

“The 2Night Show” - Μαρκουλάκης: η τρομάρα από τους… “Προδότες”, το θέατρο και το… ημερολόγιο του (βίντεο)