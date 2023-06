Κόσμος

Ναυάγιο στην Πύλο - ΟΗΕ: Αδιανόητη τραγωδία που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Πρόκειται για θανάτους που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Οι άνθρωποι που αναγκάζονται να διαφύγουν από τις πατρίδες τους χρειάζονται περισσότερες ασφαλείς οδούς, αλλιώς δεν τους απομένουν παρά θανατηφόρα αδιέξοδα" αναφέρει ο ΟΗΕ

-

Για μια αδιανόητη τραγωδία ανοιχτά της Πύλου, μιλά σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, τονίζοντας ότι οι άνθρωποι που αναγκάζονται να διαφύγουν από τις πατρίδες τους χρειάζονται περισσότερες ασφαλείς οδούς, αλλιώς δεν τους απομένουν παρά θανατηφόρα αδιέξοδα.

«Μια αδιανόητη τραγωδία εκτυλίσσεται σήμερα με το ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου. Όπως αναφέρεται, έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής 59 πτώματα, ενώ υπάρχουν φόβοι για εκατοντάδες ακόμα ανθρώπους που μπορεί να αγνοούνται. Πρόκειται για θανάτους που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Οι άνθρωποι που αναγκάζονται να διαφύγουν από τις πατρίδες τους χρειάζονται περισσότερες ασφαλείς οδούς, αλλιώς δεν τους απομένουν παρά θανατηφόρα αδιέξοδα», αναφέρεται χαρακτηριστική στην ανάρτηση.

Σε μια ακόμα μια τραγωδία στο Αιγαίο που ενισχύει την επείγουσα ανάγκη για συγκεκριμένη, ολοκληρωμένη δράση από τα κράτη για να σωθούν ζωές στη θάλασσα και να μειωθούν τα επικίνδυνα ταξίδια επεκτείνοντας ασφαλείς και τακτικές οδούς μετανάστευσης, αναφέρεται η ανάρτηση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.

«Ναυάγιο σημειώθηκε σήμερα ανοιχτά της Πύλου, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή. Μέχρι στιγμής 104 επιζώντες μεταφέρθηκαν στην ακτή ενώ 32 σοροί ανασύρθηκαν. Οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται και φοβόμαστε ότι χάθηκαν περισσότερες ζωές. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο πλοίο επέβαιναν έως και 400 άτομα. Άλλη μια τραγωδία στο Αιγαίο που ενισχύει την επείγουσα ανάγκη για συγκεκριμένη, ολοκληρωμένη δράση από τα κράτη για να σωθούν ζωές στη θάλασσα και να μειωθούν τα επικίνδυνα ταξίδια επεκτείνοντας ασφαλείς και τακτικές οδούς μετανάστευσης», αναφέρεται στην ανάρτηση..

Ηδη έχουν ανασυρθεί 78 νεκροί, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός μπορεί να ανέβει κατά πολύ: 104 άνθρωποι έχουν διασωθεί, ενώ οι πιο συντηρητικές εκτιμήσεις για τον αριθμό των ανθρώπων που επέβαιναν στο δουλεμπορικό σκάφος κάνουν λόγο για έως και για 700 ανθρώπους.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλαμάτα: Διασωληνωμένος ο 15χρονος από το τροχαίο με το ηλεκτρικό πατίνι (εικόνες)

Ναρκωτικά: Μεγάλη ποσότητα χασίς βρέθηκε σε σπίτι (εικόνες)

Ευρωμπάσκετ: Το “θαύμα” του ‘87 – Τα τελευταία λεπτά του τελικού, η νίκη και οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί (βίντεο)