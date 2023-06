Οικονομία

ΔΙΜΕΑ: Βαριά πρόστιμα σε επιχειρήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόστιμα συνολικού ύψους 58.000 ευρώ επιβλήθηκαν τον Μάιο από την ΔΙΜΕΑ.

-

Πρόστιμα συνολικού ύψους 58.000 ευρώ επιβλήθηκαν στην αγορά τον Μάιο από την Διυπηρεσιακη Μονάδα Ελέγχου Αγοράς. Αυτό προκύπτει από την σχετική λίστα που αναφέρει τα ονόματα των επιχειρήσεων και τα πρόστιμα και η οποία αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Τα στελέχη της ΔΙΜΕΑ επέβαλαν πρόστιμα σε 38 επιχειρήσεις από 500 έως και 3.000 ευρώ στο πλαίσιο της νομοθεσίας που αφορά στην Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

Στο μεταξύ δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.mindev.gov.gr) και «η εγκύκλιος - υπολογισμός του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Ιουνίου 2023». Στην συντριπτική πλειοψηφία τους οι τιμές κινούνται πτωτικά.

Σκοπός της εγκυκλίου είναι η ομοιόμορφη εφαρμογή από τις αναθέτουσες αρχές του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) που χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής του τιμήματος συμβάσεων με αντικείμενο την προμήθεια αγαθών.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: Συλλήψεις γιατρού και νοσηλεύτριας για παράνομες συνταγογραφήσεις

EURO 2024: Ο Δουβίκας στη θέση του Ιωαννίδη

Παιδόφιλος - Καταγγελία: Επιτέθηκε σε κορίτσι στην μέση του δρόμου (βίντεο)