Αθλητικά

Νότινγχαμ - Σάκκαρη: Ήττα - αποκλεισμός από την Κορνέ

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε από την Αλιζέ Κορνέ, με την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια να γνωρίζει τον αποκλεισμό από τα προημιτελικά του «Rothesay Open» στο Νότιγχαμ.

Η Μαρία Σάκκαρη ήταν απούσα στο πρώτο σετ με συνέπεια ν΄ αποκλειστεί στο τουρνουά του Νότιγχαμ από την Αλιζέ Κορνέ.

Στην φάση των «16» της διοργάνωσης η Γαλλίδα (νο72 στην παγκόσμια κατάταξη) επιβλήθηκε με 6-1, 6-4 της Ελληνίδας πρωταθλήτριας, η οποία ήταν το νο1 του ταμπλό και προκρίθηκε στους προημιτελικούς.

Μετά το 3 στα 3 της Σάκκαρη σε ισάριθμες αναμετρήσεις με την Κορνέ έως τώρα στο κορτ, στην 4η μεταξύ τους «μάχη» η Γαλλίδα έκανε «πάρτι» στο πρώτο σετ. Προηγήθηκε με 5-0 κι έφτασε άνετα στο 6-1, ενώ στο δεύτερο η Σάκκαρη είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει σε 2-2 όταν προηγήθηκε με 40-0 στο σερβίς της αντιπάλου της, δεν το έκανε κι αμέσως μετά η Κορνέ έφτασε στο 4-1.

Δύο συνεχόμενα game της 27χρονης Ελληνίδας πρωταθλήτριας έδωσαν νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση (3-4), ωστόσο, η Κορνέ κράτησε το σερβίς της και με 6-4 πήρε το «εισιτήριο» για τις «8» του τουρνουά.