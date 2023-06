Κόσμος

Ερντογάν για Κατεχόμενα: δεν θα επιτρέψουμε σφετερισμό δικαιωμάτων στην “ΤΔΒΚ”

Τι δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος μετά το Υπουργικό Συμβούλιο

«Δεν θα επιτρέψουμε να σφετεριστούν τα δικαιώματα ούτε της χώρας μας ούτε της "ΤΔΒΚ"», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν λέγοντας ότι οι Τουρκοκύπριοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του τουρκικού έθνους.

Σε δηλώσεις του έπειτα από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία κράτησε πάνω από 8 ώρες, ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στα κατεχόμενα λέγοντας ότι «οι Τουρκοκύπριοι αδελφοί μας στην "ΤΔΒΚ" μας υποδέχτηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό». «Στη συνάντησή μας με τον κ. Τατάρ εκφράσαμε ανοιχτά την σθεναρή υποστήριξή μας στην υπόθεση της Κύπρου. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας δίπλα-δίπλα με τον "τουρκοκυπριακό λαό", που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του τουρκικού έθνους. Θα κάνουμε κάθε βήμα. Δεν θα επιτρέψουμε να σφετεριστούν τα δικαιώματα ούτε της χώρας μας ούτε της "ΤΔΒΚ"», ανέφερε.

Ο Τούρκος Πρόεδρος αναφερόμενος στην εκλογική του νίκη, είπε ότι «Οι συζητήσεις για το κοινοβουλευτικό σύστημα έκλεισαν για πάντα. Από εδώ και πέρα θα τρέχουμε πιο γρήγορα προς τους στόχους μας. Θα υλοποιήσουμε τα έργα μας σε συντομότερο χρονικό διάστημα», αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

«Η εμπιστοσύνη και η σταθερότητα στην πολιτική είναι τα κλειδιά της επιτυχίας σε κάθε τομέα», είπε ο Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας ότι «το έθνος είπε την τελευταία του λέξη, ελπίζουμε ότι και η αντιπολίτευση θα δει και θα αποδεχθεί την αλήθεια». «Όσοι δεν σέβονται το έθνος δεν έχουν θέση στον αιώνα της Τουρκίας. Πιστεύουμε ότι η αντιπολίτευση πρέπει τώρα να μάθει να σέβεται το έθνος», είπε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «το όνειρό μας για μια δυνατή Τουρκία στο γήπεδο και στο τραπέζι έχει γίνει πραγματικότητα».

