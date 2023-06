Υγεία - Περιβάλλον

Στρεπτόκοκκος – Λουράντος: Τεράστιες ελλείψεις στα αντιβιοτικά

Γιατί είναι δώρον – άδωρον η προμήθεια strep test από τα φαρμακεία.

Ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, Κωνσταντίνος Λουράντος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στα δυο βασικά αντιβιοτικά για τον στρεπτόκοκκο.

Σε ότι αφορά τα αίτια, είπε ότι ναι μεν είναι οι εξαγωγές, αλλά και η έλλειψη σε πρώτη ύλη, όπως βέβαια και η τακτική κάποιων φαρμακευτικών εταιρειών που θεωρούν ότι η κυκλοφορία φαρμάκων χαμηλού κόστους είναι ασύμφορη για αυτές.

Ελλείψεις υπάρχουν και στα γενόσημα αντιβιοτικά, παρά το γεγονός ότι πολλοί ασθενείς τα αποφεύγουν αναίτια καθώς δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά από τα πρωτότυπα.

Σε ότι αφορά τα strep test, ο κ. Λουράντος υπογράμμισε ότι όποιος επιθυμεί μπορεί να προμηθεύεται από τα φαρμακεία, αλλά αυτό είναι δώρον – άδωρον, καθώς δεν μπορεί να τα κάνει ούτε στο φαρμακείο, ούτε στο σπίτι του. Θα πρέπει να πάει σε νοσοκομείο για να κάνει το τεστ, καθώς πρόκειται για μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία και τα νοσοκομεία διαθέτουν αυτά τα τεστ.

