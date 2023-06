Πολιτισμός

Γιάννης Μαρκόπουλος: Λαϊκό προσκύνημα πριν από την κηδεία του (εικόνες)

Πλήθος κόσμου συρρέει στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, όπου έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του μουσικοσυνθέτη.

Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Γιάννη Μαρκόπουλου. Απλοί άνθρωποι, φίλοι και θαυμαστές του έργου του προσέρχονται με ένα λουλούδι να αποτίσουν φόρο τιμής στον εμβληματικό συνθέτη. Τη σορό φυλάττουν ως τιμητική φρουρά Κουρήτες, με την παραδοσιακή κρητική φορεσιά. Eίναι τιμή από τον τόπο καταγωγής του, αφού ο Γιάννης Μαρκόπουλος γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης και πέρασε τα παιδικά του χρόνια στην Ιεράπετρα, όπου στο ωδείο της πόλης πήρε τα πρώτα του μουσικά μαθήματα.

Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει έως τις 16:00 και η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 17:00 στη Μητρόπολη Αθηνών. Η ταφή του Γιάννη Μαρκόπουλου θα γίνει αργότερα το απόγευμα στο νεκροταφείο Παπάγου.

Η μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, η παιδεία του, η πολιτική και κοινωνική στάση του, η πορεία του στη ζωή ήταν αυτά που τον ξεχώρισαν, τον διαφοροποίησαν και συντέλεσαν στην διαμόρφωση ενός καλλιτέχνη του οποίου οι συνθέσεις χαρακτηρίστηκαν με ήχο προσωπικό, με στίχο ποιητικό και ερμηνεύτηκαν από σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως ο Ξυλούρης, η Μοσχολιού, ο Νταλάρας. Ο Γιάννης Μαρκοπουλος εξέφραζε την αγωνία ενός δημιουργού να μιλήσει στην εποχή του, εκφράζοντας σύγχρονα αιτήματα.

Η οικογένεια επιθυμεί αντί στεφάνων να στηριχθούν:

Οι “Μικροί Μουσικοί” του Ωδείου Αθηνών

Δικαιούχος: Μουσικός και Δραματικός Σύλλογος ‘Ωδείον Αθηνών–1871

ΕUROBANK - IBAN: GR4102601780000890201012375

Η Ελληνική Ερευνητική Ομάδα Ουρογεννητικού Καρκίνου

Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ (ΕΕΟΟΓΕΚ)

Alpha Βank - IBAN: GR4701401150115002002026203

Τα Γενναία Παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ

Δικαιούχος: ΕΛΕΠΑΠ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - IBAN: GR6401720630005063021944939

