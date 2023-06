Life

“Το Πρωινό” - Βασίλης Δημάκης: Οι συμβουλές στον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο και ο “καλός άνθρωπος” Πέτρος Φιλιππίδης (βίντεο)

Τι είπε μέσα από τις φυλακές στον ΑΝΤ1 για τον γάμο του με την κόρη της Σοφίας Βόσσου, τις συναντήσεις τους στην φυλακή, αλλά και τις επαφές με “γνωστούς” συγκρατούμενους του.

Στην απεργία πείνας που ξεκίνησε για τον «τοξοβόλο του Συντάγματος», αλλά διέκοψε άμεσα καθώς ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα του, αναφέρθηκε ο Βασίλης Δημάκης, μιλώντας μέσα από τις Φυλακές Κορυδαλλού, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Πρώτη μέρα ήταν. Εγώ δεν έχω φάει ακόμα να φανταστείς, γιατί ήμασταν και λίγο επηρεασμένοι γιατί, εγώ έχω κάνει και 2-3 απεργίες και η μία ήταν 30 μέρες και 8 χωρίς νερό. Και σταματήσαμε. Ευτυχώς που δεν ευοδώθηκε. Ευτυχώς που του δόθηκε η ευκαιρία να φύγει», είπε ο Βασίλης Δημάκης στον ΑΝΤ1.

Ερωτηθείς για τις εκ του σύνεγγυς επαφές που έχει με την σύζυγο του πλέον, Ερασμία Μάνου (σημ: κόρη της Σοφίας Βόσσου), μέσα στις φυλακές, ο Βασίλης Δημάκης απάντησε πως «Ο έγγαμος βίος είναι υπέροχος. Πλάκα κάνω! Είμαστε πάρα πολύ όμορφα. Δεν έγινε κάτι διαφορετικό, απλά πιο πολύ έγινε για τα επισκεπτήρια. Εμείς, θεωρώ, ότι γεννήθηκε ο ένας για τον άλλον. Κάτι τέτοιο μου έρχεται εμένα όποτε βλέπω τη γυναίκα μου. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που είμαι μαζί της, είναι πολύ ευτυχισμένη που είναι μαζί μου. Ευχόμαστε και οψόμεθα οσονούπω, αν τυχόν ευοδωθούν οι στόχοι μας και βγω και εγώ, να κάνουμε οικογένεια σύμπαντος θέλοντος, αν μου επιτρέπεται».

Προσέθεσε ότι «Την Ερασμία την βλέπω κάθε Τετάρτη, οπότε μπορεί να έρχεται και με επισκέπτεται. Καθόμαστε καμία ωρίτσα, μιάμιση, δύο. Από 'κει και έπειτα υπάρχει μια φορά το μήνα που θα έρθει την Κυριακή, που θα τη δω ελεύθερα και θα αγκαλιαστούμε, θα φιληθούμε…».

Οι συμβουλές του στον δολοφόνο της Καρολάιν

Ρωτήθηκε για τις συναναστροφές του με άλλους κρατούμενους στην πτέρυγα όπου κρατείται και είπε ότι «με τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο κάναμε και παρέα. Εκεί γνώρισα και τον Λιγνάδη και τον κύριο Πέτρο Φιλιππίδη που έχω ακόμα επαφές μαζί του και μιλάω συχνά πυκνά. Και την κυρία Ελπίδα, τον γιο τους. Με τον πιλότο μιλούσαμε για τις βλέψεις που έχει για τις Πανελλήνιες. Πήρε και από μένα κάποιες πληροφορίες, με ρώτησε πώς γίνεται η όλη διαδικασία, διότι και εγώ τότε στη Νομική από εδώ πέρασα».

«Καλός άνθρωπος» ο Πέτρος Φιλιππίδης

«Ο κύριος Φιλιππίδης δεν ξέρω πώς να το πω και πώς θα ακουστεί, θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Εγώ αυτό διαπίστωσα εκεί πέρα. Βοηθούσε όλους τους ανθρώπους, είχε πάντα καλή κουβέντα να πει για τον καθένα. Δεν ήταν βλοσυρός, μοχθηρός. Πάντα με την καλή κουβέντα για όλους. Δεν νομίζω ότι υποκρινόταν και κορόιδευε κάποιον. Δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι έκανε τέτοια πράγματα που τον κατηγορούν. Θα μου πεις, λένε ψέματα οι άλλοι; Ούτε αυτό μπορώ να το πω. Αλλά αυτό που μου έδειξε εμένα είναι ότι σεβόταν πάρα πολύ τον κόσμο, μιλούσε με όλους, είχε σχέσεις και αγαστή συνεργασία με όλους μας. Υπέροχος», είπε για τις επαφές που διατηρεί ακόμη με τον Πέτρο Φιλιππίδη,

Αποκάλυψε μάλιστα ότι «η ψυχολογική του κατάσταση όταν τον γνώρισα εγώ, δεν ήταν καλά. Ήταν στεναχωρημένος ο άνθρωπος. Συνέχεια έλεγε "τι με βρήκε" και "τι με βρήκε". Και "για ποιον λόγο μου έκαναν αυτό το πράγμα; Δεν έχω πειράξει άνθρωπο ποτέ μου". Άντε και να μάλωσε μια φορά με κάποιον. Θεωρεί ότι είναι όλα απότοκο της ζήλειας κάποιων γυναικών, ότι θέλανε να του κάνουν κακό στην καριέρα του».





