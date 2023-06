Γκόρντον ΜακΚουίν: Πέθανε ο θρυλικός ποδοσφαιριστής

Θλίψη το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Πέθανε ο θρύλος των Γιουνάιτεντ και Λιντς, Γκόρντον ΜακΚουίν.

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Σκωτσέζος πρώην κεντρικός αμυντικός, της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Λιντς, Γκόρντον ΜακΚουίν, ο οποίος είχε διαγνωστεί με καρκίνο το 2011 και άνοια το 2021.

Everyone at Manchester United is heartbroken by the loss of our beloved former defender, Gordon McQueen.



Our love and condolences are with his family at this terribly sad time.