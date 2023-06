Κοινωνία

Ναυάγιο στην Πύλο: συγκλονίζει η περιγραφή γιατρού στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Για δεκάδες παιδιά και γυναίκες, παγιδευμένους στα αμπάρια του αλιευτικού σκάφους, κάνει λόγο ο καρδιολόγος Μανώλης Μάκαρης, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Του Κώστα Τάτση

Συγκλονιστικές είναι οι στιγμές στο νοσοκομείο Καλαμάτας λίγες ώρες μετά την περισυλλογή των 104 διασωθέντων μεταναστών.

Οι γιατροι που κλήθηκαν να προσφέρουν περίθαλψη στους διασωθέντες μετανάστες λύγισαν βλέποντας τους ανθρώπους αυτούς να ρωτούν με αγωνία για την τύχη των δικών τους ανθρώπων.

Ο Μανώλης Μάκαρης καρδιολόγος ήταν από τους πρώτους που συνομίλησαν με κάποιους διασωθέντες. Τα λόγια του πραγματικα σοκάρουν. "Υπάρχουν 50-100 παιδιά στα αμπάρια αλλά και πολλές γυναίκες, από ότι μου μετέφεραν", είπε μεταξύ άλλων.

"Είδα μια ανακούφηση στα πρόσωπά τους όταν τους έδωσα το κινητό τηλέφωνο και μίλησαν με τους δικούς τους ανθρώπους", περιγράφει ο γιατρός στον ΑΝΤ1.

Πολλοί συγγενείς μεταναστών βλέποντας τον να κάνει δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έσπευσαν να τον αναζητήσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θέλοντας να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για το αν οι δικοί τους άνθρωποι ήταν στους διασωθέντες ή στους αγνοούμενους.



Η Μεσόγειος έγινε για ακόμη μία φορά υγρός τάφος για δεκάδες ανθρώπινες ψυχές και οι άνθρωποι που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή παροχής βοήθειας ζητουν κάποια στιγμή να λυφθουν αυστηρότερα μέτρα.

Ο Μανώλης Μακάρης στο παρελθόν δεν έχει ζήσει άλλη τέτοια παρόμοια κατάσταση και όπως επισημαίνει ελπίζει να μη ζήσει.

