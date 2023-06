Πολιτική

Ναυάγιο στην Πύλο - Σιακαντάρης: το Λιμενικό έδρασε σύμφωνα με το δίκαιο και τις ανθρωπιστικές αρχές (βίντεο)

Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1, ο εκπρόσωπος Τύπου της υπηρεσιακής κυβέρνησης για την πολύνεκρη τραγωδία στην Πύλο.

Ο Ηλίας Σιακαντάρης, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, μιλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 το βράδυ της Πέμπτης και στον Νίκο Χατζηνικολάου για την πολύνεκρη τραγωδία στα ανοιχτά τις Πύλου.

Σχετικά με το εάν οι κινήσεις του Λιμενικού ήταν οι σωστές, ανέφερε: “Στο Λιμενικό Σώμα υπηρετούν έμπειροι άνδρες και γυναίκες που ξέρουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Με βάση τις αναφορές των στελεχών του Λιμενικού Σώματος και τις μαρτυρίες, μπορούμε να πούμε ότι το Λιμενικό έδρασε σύμφωνα με το ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο αλλά και με τις ανθρωπιστικές αρχές. Παρενέβη όταν το πλοίο βρισκόταν σε θέση άμεσης ανάγκης.”

Όσον αφορά, τις δηλώσεις ότι το πλοίο θα έπρεπε να θεωρηθεί ύποπτο με βάση τις εικόνες, απάντησε “το διεθνές δίκαιο έχει πολύ συγκεκριμένες για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Στα 47 μίλια, που βρισκόταν το πλοίο, το κράτος μπορεί να δράσει μόνο μετά από αίτημα, αν και ανήκει στο FIR Αθηνων”.

“Η υπηρεσιακή κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση που οφείλει να εξασφαλίσει τη συνέχεια του κράτους. Έχουν αναλάβει ήδη οι εισαγγελικές αρχές όσον αφορά στην έρευνα. Η έρευνα διάσωσης φυσικά και θα συνεχιστεί, θα τους ακούσουμε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, το Λιμενικό θα συνεχίσει μέχρις ότου θεωρήσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση επιζώντων.”, είπε κλείνοντας.

