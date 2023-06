Κοινωνία

Πάρνηθα: Αρχαία βρέθηκαν κρυμμένα μέσα στο δάσος (εικόνες)

Θησαυρό αρχαίων αντικειμένων ανακάλυψε η ΕΛΑΣ στην Πάρνηθα.

-

Το τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής προχώρησε στην περισυλλογή αρχαίων αντικειμένων που βρέθηκαν, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, σε δασική περιοχή της Πάρνηθας σήμερα το πρωί.

Τα αρχαία αντικείμενα μεταφέρθηκαν από κλιμάκιο αστυνομικών στην έδρα της υπηρεσίας και εξετάσθηκαν από αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, η οποία γνωμάτευσε ότι μέρος αυτών εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων, ενώ τα υπόλοιπα χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Οι αρχαιότητες που περιλαμβάνονται στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και συνιστούν αντικείμενα μεγάλης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας, είναι οι εξής:

λυχνάρι μήκους 11 εκατοστών

κορινθιακός αρύβαλλος ύψους 6 εκατοστών

τμήμα πήλινου μυροδοχείου σωζόμενου ύψους 8,5 εκατοστών και

τμήμα ατρακτόσχημου μυροδοχείου σωζόμενου ύψους 11,5 εκατοστών.



Οι αρχαιότητες που κατασχέθηκαν και χρήζουν περαιτέρω εξέτασης ακολουθούν στη συνέχεια:

λυχνάρι διαμέτρου 15,5 εκατοστών

δίωτος αμφορέας ύψους 13 εκατοστών

μελανόμορφη λήκυθος ύψος 33 εκατοστών

τριφυλλόστομη οινοχόη ύψους 15 εκατοστών

αγγείο ύψους 31 εκατοστών

υποστατό ύψους 8 εκατοστών

μπρούτζινο ειδώλιο ανδρικής μορφής ύψους 10 εκατοστών

μπρούτζινο ειδώλιο γυναικείας μορφής ύψους 20 εκατοστών

μπρούτζινο ομοίωμα αμφορέα ύψους 6 εκατοστών

μπρούτζινο ειδώλιο γυναικείας μορφής ύψους 9 εκατοστών

μπρούτζινο ειδώλιο γυναικείας μορφής ύψους 12 εκατοστών

μπρούτζινο ομοίωμα τροχού διαμέτρου 7,5 εκατοστών

μπρούτζινο ειδώλιο αγελάδας μήκους 11 εκατοστών

μπρούτζινο ειδώλιο γυναικείας βρεφοκρατούσας μορφής ύψους 9 εκατοστών

πήλινη γυναικεία κεφαλή ύψους 8 εκατοστών

λυχνάρι μήκους 10,5 εκατοστών

αγγείο ύψους 12 εκατοστών

λυχνάρι με διάμετρο βάσης 8,5 εκατοστών

αρυβαλλοειδές ληκύθιο ύψους 9 εκατοστών

κλειστό αγγείο ύψους 11 εκατοστών

απιόσχημη λάγυνος ύψους 12 εκατοστών

αμφορίσκος ύψους 9 εκατοστών

λυχνάρι μήκους 9 εκατοστών

υποστατό ύψους 8,5 εκατοστών

τμήμα ειδωλίου γυναικείας μορφής σωζόμενου ύψους 13 εκατοστών

λυχνάρι μήκους 10 εκατοστών

αγγείο ύψους 12,5 εκατοστών και

δίωτο κλειστό αγγείο ύψους 12 εκατοστών.

Οι αρχαιότητες θα παραδοθούν για φύλαξη και τελική εκτίμηση στην Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

