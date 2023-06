Κοινωνία

“Αττικόν”: άνδρας βρέθηκε νεκρός στις τουαλέτες μετά από ημέρες

Η δυσοσμία στον χώρο, οδήγησε τους εργαζόμενους στην μακάβρια ανακάλυψη.

Αναστάτωση προκλήθηκε όταν εντοπίστηκε ένας άνδρας νεκρός σε τουαλέτες του νοσοκομείου "Αττικόν".

Πιο συγκεκριμένα, ο άνδρας, βρέθηκε μετά από περίπου τρεις ημέρες νεκρός σε τουαλέτες προσβάσιμες στο κοινό που όμως έμεναν κλειστές λόγω εργασιών.

Στην ανακάλυψη του μακάβριου ευρήματος, οδηγήθηκαν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, από την δυσοσμία που υπήρχε στον συγκεκριμένο χώρο, στον οποίο εκτιμάται ότι ο 47χρονος έκανε χρήση ουσιών, όπως φάνηκε από τα ευρήματα στη σορό του.

Ο 47χρονος άνδρας σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν τοξικοεξαρτώμενος και είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο από όπου πήρε εξιτήριο καθώς δεν μπορούσε να συμμορφωθεί και προκαλούσε αναστάτωση ενώ δεν είχε εμφανιστεί όταν η κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου είχε μεριμνήσει να πάει σε δομή για χρήστες ουσιών.

Στο νοσοκομείο έχει διαταχτεί ΕΔΕ για την αναζητήση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών.

